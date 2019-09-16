Комиссия по МСУ определилась с кандидатурами в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-16T16:58:48+03:00

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Комиссия по местному самоуправлению рекомендовала 10 кандидатур в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Ими стали: Эрадж Боев, Евгений Калачев, Анастасия Кашаева, Александр Меньшиков, Ирина Никифорова, Роман Пермяков, Геннадий Рябов, Мария Самоделкина, Александр Силеенков и Ринат Умяров.

Напомним, 19 июня городская дума утвердила новое положение об Общественной палате. Теперь она формируется по новым правилам. 10 из 30 человек утверждает глава города, еще 10 – дума и еще 10 – члены Общественной палаты, утвержденными ранее мэром и думой. Владимир Панов назвал своих кандидатов на прошлой неделе. Ими стали: Андрей Буланов, Владимир Гройсман, Александр Заремба, Сергей Кульков, Михаил Сторонкин, Данил Латыпов, Роман Пономаренко, Виктор Растеряев, Александра Шарова и Сергей Шухрин.

ИСТОЧНИК KP.RU