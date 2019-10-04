«Худышки шоколадные»: Сестры Аверины похвастались ровным загаром

21-летние сестры Аверины похвастались ровным загаром, который приобрели во время отдыха в солнечном Дубае. На побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах знаменитые гимнастки отправились после триумфа на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

arishadina1998 Отпуск Дины и Арины Авериных быстро подошел к концу

Непродолжительный отпуск (передышка между тренировками составила чуть больше недели) девушки провели в окружении родителей и старшей сестры Полины. В один из дней семья посетила одну из самых больших мечетей в мире «Мечеть шейха Зайде» в Абу-Даби.

arishadina1998 Отпуск знаменитые гимнастки провели в окружении семьи

Однако уже 3 октября Дина и Арина Аверины с грустью сообщили о том, что их отпуск подошел к концу.

- Как говорится: «Все хорошее быстро заканчивается». А мы возвращаемся к рабочему процессу. Да, и, кстати, как-то тепло в Москве, - написали сестры под фотографией, на которой они в белых купальниках позируют в бассейне.

arishadina1998 После триумфа в Баку сестры Аверины отправились в Дубай.

Поклонники отметили, что отпуск пошел знаменитым спортсменкам на пользу. Выглядят девушки сногсшибательно: «Худышки шоколадные», «Наша краса и гордость!», «Очень эстетично», «Красивые, сильные, изящные Аверины».