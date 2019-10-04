2019-10-04T13:37:58+03:00
Спорт

«Худышки шоколадные»: Сестры Аверины похвастались ровным загаром

Знаменитые гимнастки с грустью сообщили о том, что их отпуск подошел к концу [фото]
Анна МИГАЛОВА
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В ОАЭ Дина и Арина отправились после триумфа на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.В ОАЭ Дина и Арина отправились после триумфа на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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21-летние сестры Аверины похвастались ровным загаром, который приобрели во время отдыха в солнечном Дубае. На побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах знаменитые гимнастки отправились после триумфа на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

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Отпуск Дины и Арины Авериных быстро подошел к концу
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Непродолжительный отпуск (передышка между тренировками составила чуть больше недели) девушки провели в окружении родителей и старшей сестры Полины. В один из дней семья посетила одну из самых больших мечетей в мире «Мечеть шейха Зайде» в Абу-Даби.

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Отпуск знаменитые гимнастки провели в окружении семьи
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Однако уже 3 октября Дина и Арина Аверины с грустью сообщили о том, что их отпуск подошел к концу.

- Как говорится: «Все хорошее быстро заканчивается». А мы возвращаемся к рабочему процессу. Да, и, кстати, как-то тепло в Москве, - написали сестры под фотографией, на которой они в белых купальниках позируют в бассейне.

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После триумфа в Баку сестры Аверины отправились в Дубай.
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Поклонники отметили, что отпуск пошел знаменитым спортсменкам на пользу. Выглядят девушки сногсшибательно: «Худышки шоколадные», «Наша краса и гордость!», «Очень эстетично», «Красивые, сильные, изящные Аверины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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