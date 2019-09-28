«Аж дух захватило!»: Дина Аверина выложила соблазнительное фото с отдыха в Дубае

После чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, ставшем для российской сборной по-настоящему блистательным, знаменитые сестры Аверины из Нижнего Новгорода устроили себе десятидневный заграничный отпуск. Вместе со своими родителями гимнастки отправились в солнечный Дубай.

arishadina1998 Дина вместе с сестрой Ариной устроила себе десятидневный отпуск

И вот в Инстаграме спортсменок появилось первое фото с отдыха. На нем Дина в ярком красном купальнике приняла соблазнительную позу. Поклонники тут же завалили девушку комплиментами.

- Фото потрясающее, конечно, - написала olgakarolinasansa.

- Ух, аж дух захватило от фото, - добавила gymnastics.jewelry.

- Какие вы красивые, девочки! Очень вас любим, - присоединилась nastya_ne_17.

- Отдыхайте, наши умницы, красавицы. Любим вас! - прокомментировала karelskaya777.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что на минувшем чемпионате в Азербайджане россиянки завоевали десять медалей.

Львиная доля из них значится на счету Авериных.

- Конечно, этот чемпионат был для наших девочек тяжелым, - признается отец спортсменок Алексей Аверин. - Все-таки это многодневный марафон, во время которого от гимнасток ожидают только высоких мест. Дина и Арина чувствовали свою ответственность перед командой, поэтому старались показать все, на что они способны.

Надо сказать, что подготовка к этому чемпионату была особенно напряженной. Известные своим перфекционизмом, сестры Аверины старались отточить свою программу до мельчайших деталей.

- Арина и Дина не выходили из зала по 10-11 часов, - вспоминают родители спортсменок. - Они тренировались и в «Новогорске», и в новом Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Лужниках. Подготовка была очень серьезной!

Зато сейчас девочки могут чуть-чуть расслабиться и отдохнуть - впереди у них десятидневный отпуск.

- Мы намерены всей семьей поехать в Дубай, - рассказал ранее "Комсомолке" Алексей Аверин. - Там у нас работает по контракту тренером старшая дочь Полина. К ней мы и поедем вместе с девочками.