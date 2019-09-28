«Аж дух захватило!»: Дина Аверина выложила соблазнительное фото с отдыха в Дубае
После чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, ставшем для российской сборной по-настоящему блистательным, знаменитые сестры Аверины из Нижнего Новгорода устроили себе десятидневный заграничный отпуск. Вместе со своими родителями гимнастки отправились в солнечный Дубай.
И вот в Инстаграме спортсменок появилось первое фото с отдыха. На нем Дина в ярком красном купальнике приняла соблазнительную позу. Поклонники тут же завалили девушку комплиментами.
- Фото потрясающее, конечно, - написала olgakarolinasansa.
- Ух, аж дух захватило от фото, - добавила gymnastics.jewelry.
- Какие вы красивые, девочки! Очень вас любим, - присоединилась nastya_ne_17.
- Отдыхайте, наши умницы, красавицы. Любим вас! - прокомментировала karelskaya777.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что на минувшем чемпионате в Азербайджане россиянки завоевали десять медалей.
Львиная доля из них значится на счету Авериных.
- Конечно, этот чемпионат был для наших девочек тяжелым, - признается отец спортсменок Алексей Аверин. - Все-таки это многодневный марафон, во время которого от гимнасток ожидают только высоких мест. Дина и Арина чувствовали свою ответственность перед командой, поэтому старались показать все, на что они способны.
Надо сказать, что подготовка к этому чемпионату была особенно напряженной. Известные своим перфекционизмом, сестры Аверины старались отточить свою программу до мельчайших деталей.
- Арина и Дина не выходили из зала по 10-11 часов, - вспоминают родители спортсменок. - Они тренировались и в «Новогорске», и в новом Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Лужниках. Подготовка была очень серьезной!
Зато сейчас девочки могут чуть-чуть расслабиться и отдохнуть - впереди у них десятидневный отпуск.
- Мы намерены всей семьей поехать в Дубай, - рассказал ранее "Комсомолке" Алексей Аверин. - Там у нас работает по контракту тренером старшая дочь Полина. К ней мы и поедем вместе с девочками.
ИСТОЧНИК KP.RU