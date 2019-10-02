Вместо гостиницы у Нижегородской ярмарки разобьют сквер

Целых полгода история со строительством гостиницы около Нижегородской ярмаркой была одной из самых обсуждаемых в Нижнем Новгороде. Напомним, весной 2019 года представители застройщика ООО «НВСКНН» огородили крохотный участок на улице Мануфактурной синим забором и начали подготовительные работы к постройке семиэтажного отеля. Однако это вызвало массу нареканий со стороны местных жителей: недостаток света в уже построенных домах, отсутствие проезда и многое другое.

- Взять хотя бы высоту здания – семиэтажный отель на много метров будет возвышаться над остальными приземистыми зданиями в округе, а дом № 12 и вовсе упрется в глухую стену, - возмущались тогда нижегородцы. - Жильцы торцевых квартир этого дома будут полностью лишены солнечного света. У них все окна выходят на этот строящийся отель, возвышающийся над самим многоквартирным домом.

В июле 2019 года противостояние между местными жителями и застройщиком дошло до губернатора.

- Внимательно слежу за этой темой. Изначально, на мой взгляд, параметры проекта действительно не учитывали интересы жителей, сейчас частично они уже изменены. Мне очень понятна обеспокоенность людей. Наша задача состоит в том, чтобы снять все законные претензии людей, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с жителями. - Новый проект гостиницы, с учетом дороги, застройщик в правительство области пока не представил. Однако он будет изучен самым тщательным образом. Внешний облик гостиницы будет повторно рассмотрен на архитектурном совете.

Однако с тех пор прошло еще два месяца, а застройщик так и не начал выполнять свои обязательства: ни встречи с жителями, ни представления нового проекта, ни публичных обсуждений. И вот сегодня в этом деле, наконец, поставлена точка.

- Мы не видим, что инвестор заинтересован в дальнейшем развитии проекта. Вместо этого он занял выжидательную позицию, - рассказал на очередной встрече с местными жителями заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. – Дальше оставлять ситуацию в таком виде мы не можем. Поэтому Глеб Сергеевич Никитин дал поручение региональному министерству государственного имущества расторгнуть договор аренды с инвестором. Я не скажу, что это будет сделано за один день. Мы находимся в правом поле, и инвестор имеет право оспаривать это решение в суде.

Уже в ближайшее время застройщик получит уведомление о расторжении договора. Вслед за этим он должен будет вернуть взятый в аренду участок в то состояние, в котором он его получил.

- Если он этого не сделает, то муниципалитету будет поручено инициировать судебный иск о демонтаже забора, - отметил Сергей Морозов. – Данное решение они должны будут исполнить до конца года. Если инвестор не захочет демонтировать забор добровольно, то вынужден будет сделать это по решению суда.

Что касается самого земельного участка, на котором планировалось строительство гостиницы, то его судьбу решат сами жители.

- Губернатору очень понравилось предложение жителей создать здесь сквер и установить памятник или мемориальную доску Бетанкуру, - подчеркнул Сергей Морозов. – Выполнить этот проект благоустройства можно в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Главное, чтобы жители за него проголосовали.

КОМПЕТЕНТНО

Руслан Станчев, депутат Думы Нижнего Новгорода:

- Это как раз мой округ, и мы не раз встречались с местными жителями по этому вопросу. Нижегородская ярмарка сейчас становится новым центром притяжения: это и стадион, и ледовый дворец, и конгресс-холл, который планируется там построить. Это место, которое гармонизирует Нижний Новгород. И, конечно, сквер - которых тысячи в мировых мегаполисах - здесь точно не будет лишним. Что касается памятника, то напомню, что Августин Бетанкур довольно много сделал для страны и для Нижнего Новгорода. Достаточно сказать, что он архитектор всей нижней части города. Я уже молчу про ярмарку, которая была самым крупным торговым комплексом в Европе. Поэтому я считаю правильной идею создания здесь сквера и буду поддерживать ее всеми силами.