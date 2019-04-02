Нижегородцы против гостиницы у ярмарки

Небольшой участок рядом с домом № 12 по Мануфактурной улице местные жители всегда считали своей придомовой территорий: здесь гуляли дети, были разбиты газоны, стояли припаркованные автомобили. Никому и в голову не приходило, что однажды их двор станет лакомым куском для серьезного инвестиционного проекта.

- В прошлом году этот участок благоустроили: положили новый асфальт, сделали дорожки и лестницу, - рассказывают местные жители. – Мы были уверены, что тут будет красивая благоустроенная территория. Как вдруг 19 марта участок неожиданно огородили забором, и в тот же день появилась строительная техника.

Гостиница к чемпионату

Нельзя сказать, что появление строителей стало для местных жителей совсем уж неожиданным. Слухи о том, что здесь собираются построить гостиницу к чемпионату мира, ходили еще несколько лет назад. Земельный участок под ее строительство был выделен ООО «НВСКНН» инвестиционным советом при губернаторе Нижегородской области еще в марте 2014 года. Да только участок был таким крохотным, а историческое здание Нижегородской ярмарки так близко, что никто до конца не верил в то, что проект может быть реализован. Да и сам чемпионат мира уже давным-давно отгремел.

Такой вид теперь открывается из домов по улице Мануфактурной.Фото: Предоставлено

- Оказалось, при межевании территории и сквер, и площадка были отрезаны от дома № 12 и выделены под строительство. Это самая натуральная уплотнительная застройка в самом центре Нижнего Новгорода, - рассказывают местные жители. – И это при том, что в районе уже есть несколько полупустых гостиниц, а вот парковки нет ни одной! Даже у Нижегородской ярмарки.

Впрочем, больше всего жителей пугает даже не отсутствие детской площадки, а то, в каком положении окажутся их собственные дома.

- Взять хотя бы высоту здания – семиэтажный отель на много метров будет возвышаться над остальными приземистыми зданиями в округе, а дом № 12 и вовсе упрется в глухую стену, - переживают нижегородцы. - Жильцы торцевых квартир этого дома будут полностью лишены солнечного света. У них все окна выходят на этот строящийся отель, возвышающийся над самим многоквартирным домом.

Солнце не закроют

Однако представители застройщика настаивают, что при проектировании соблюдены абсолютно все градостроительные нормы.

Так будет выглядеть улица Мануфактурная после ввода гостиницы. ФОТО: ООО "НВСКНН"

- Само здание действительно будет семиэтажным, но первый этаж будет подземным, так что по высоте здание соответствует всем нормативам и солнце не будет закрыто ни в одной из квартир. Сейчас заканчивается работа над проектом, после чего ему предстоит пройти государственную экспертизу, - рассказал «Комсомолке» учредитель ООО «НВСКНН» Алексей Зайцев. – Учитывая, что здание строится в исторической части Нижнего Новгорода, то архитектором соблюдена специфика исторических зданий, которые расположены в этом районе. Кроме того, перед началом строительства будет проведена независимая экспертиза всех соседних зданий, где будет зафиксирована каждая трещинка и особенности фундамента. Эти же эксперты будут следить за ходом строительных работ, чтобы строительство не наносило никакого ущерба. Чтобы исключить любые осложнения, гостиницу мы будем строить без свай. Вместо них будет использоваться специальная бетонная подушка.

А вот так гостиница будет выглядеть со стороны ярмарки. ФОТО: ООО "НВСКНН"

Сейчас на участке проводятся изыскательские работы, а само строительство должно начаться в июле 2019 года. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на весну 2021 года – как раз к 800-летию города. В общей сложности, в реализацию проекта планируется вложить около 300 миллионов рублей. Однако местных жителей эти радужные перспективы нисколько не успокаивают. Напротив, они намерены и дальше вести борьбу против злополучной стройки. Тем более что первые результаты уже есть –административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода провела проверку по обращению жителей и постановила убрать строительный забор в срок до 30 апреля, так как он мешает проезду машин скорой помощи и пожарных машин.

- Мы не намерены отступать, и будем бороться против строительства этой гостиницы, - уверяют местные жители. – Уже 6 апреля мы намерены выйти на пикет. Соответствующее разрешение от администрации Нижнего Новгорода нами уже получено. Так что будем бороться!

Жители ближайших домов теперь готовятся выйти на пикет.Фото: Предоставлено

ОФИЦИАЛЬНО

По данным публичной кадастровой карты, этот участок был поставлен на государственный кадастровый учет 31 мая 2017 года. При этом вид его разрешенного использования по документу – строительство гостиницы со встроенной автостоянкой, - пояснили в администрации Нижнего Новгорода. - На основании решения Инвестиционного совета Нижегородской области от 12 декабря 2014 года участок был передан в аренду ООО «НВСКНН». При этом разрешение на строительство арендатору данного участка не выдавалось. Публичные слушания по этому вопросу также не проводились. В то же время отметим, что по сведениям автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижнего Новгорода, детская площадка в границах этого земельного участка отсутствует. В муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» эта территория также не вошла.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Дранишников, председатель комиссии думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре:

- На сегодняшний день у застройщика заключен договор аренды земельного участка, который они обнесли забором, чтобы провести изыскательские работы. Но разрешения на строительство они пока не получали и не оформляли. Мы договорились с исполняющим обязанности регионального министра строительства Анатолием Молевым, что когда они придут за разрешением на строительство, нам хотя бы покажут проект. Учитывая, что это полномочия области, а не города, информация по этому проекту у нас довольно ограниченная. Но пока, насколько я знаю, никаких законных оснований для расторжения договора у области нет. Надо посмотреть выдержаны ли там все нормативы по этажности, по инсоляции, по расстоянию от жилых домов. Если это все выдержано, то отменить решение Инвестиционного совета при губернаторе нельзя.