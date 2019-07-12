Проект гостиницы на улице Мануфактурной отправят на государственную экспертизу

Продолжение получила громкая история со строительством гостиницы рядом с Нижегородской ярмаркой. Губернатор Глеб Никитин и глава города Владимир Панов 11 июля встретились с жителями улицы Мануфактурной и обсудили все волнующие их вопросы.

Напомним, скандал вокруг строительства гостиницы на небольшом участке возле Нижегородской ярмарки разгорелся этой весной. Тогда представители застройщика ООО «НВСКНН» огородили участок синим забором и начали подготовительные работы. Однако это вызвало массу нареканий со стороны местных жителей: недостаток света в уже построенных домах, отсутствие проезда и многое другое.

- Взять хотя бы высоту здания – семиэтажный отель на много метров будет возвышаться над остальными приземистыми зданиями в округе, а дом № 12 и вовсе упрется в глухую стену, - возмущались тогда нижегородцы. - Жильцы торцевых квартир этого дома будут полностью лишены солнечного света. У них все окна выходят на этот строящийся отель, возвышающийся над самим многоквартирным домом.

В самой строительной компании настаивали, что будущее строительство не нанесет никакого вреда уже имеющимся зданиям. И следить за этим будет специальная экспертная комиссия.

- Само здание действительно будет семиэтажным, но первый этаж будет подземным, так что по высоте здание соответствует всем нормативам и солнце не будет закрыто ни в одной из квартир. Сейчас заканчивается работа над проектом, после чего ему предстоит пройти государственную экспертизу, - рассказал тогда «Комсомолке» учредитель ООО «НВСКНН» Алексей Зайцев. – Учитывая, что здание строится в исторической части Нижнего Новгорода, то архитектором соблюдена специфика исторических зданий, которые расположены в этом районе. Кроме того, перед началом строительства будет проведена независимая экспертиза всех соседних зданий, где будет зафиксирована каждая трещинка и особенности фундамента. Эти же эксперты будут следить за ходом строительных работ, чтобы строительство не наносило никакого ущерба.

С тех пор прошло несколько месяцев. За это время часть претензий со стороны жителей уже далось снять. В частности, к домам был обеспечен проезд транспорта. При этом застройщик согласился в случае строительства гостиницы отремонтировать дорогу за свои деньги и передать ее на баланс муниципалитета.

- Внимательно слежу за этой темой. Изначально, на мой взгляд, параметры проекта действительно не учитывали интересы жителей, сейчас частично они уже изменены. Мне очень понятна обеспокоенность людей. Наша задача состоит в том, чтобы снять все законные претензии людей, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с жителями. - Новый проект гостиницы, с учетом дороги, застройщик в правительство области пока не представил. Однако он будет изучен самым тщательным образом. Внешний облик гостиницы будет повторно рассмотрен на архитектурном совете.

По итогам встречи глава региона Глеб Никитин настоял на том, чтобы проект проходил государственную, а не частную экспертизу. Поскольку это гарантирует жителям все меры по сохранности расположенных рядом домов.

- Если возникают законные вопросы и претензии к реализации проекта, мы будем эти вопросы задавать застройщику и в этом свете рассматривать перспективы строительства в принципе, - заверил Глеб Никитин. – А городским властям я предлагаю продумать возможность создания в этом микрорайоне нового общественного пространства, современного, благоустроенного и необычного.

СПРАВКА

Муниципальный земельный участок на пересечении улиц Совнаркомовская и Мануфактурная в августе 2017 года был сдан в аренду ООО «НВСКНН» под строительство гостиницы со встроенной автостоянкой. Весной 2019 года на этом участке начались исследования, необходимые для подготовки проекта.