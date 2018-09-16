Мама Дины и Арины Авериных: «Выступления девочек мы всегда смотрим в записи»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-16T15:40:42+03:00

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На прошедшем на днях в Софии (Болгария) чемпионате мира по художественной гимнастике россиянки смогли завоевать сразу 11 медалей. Пять из них пришлись на долю 20-летних нижегородских спортсменок Дины и Арины Авериных.

На мировом первенстве Дина Аверина завоевала сразу три «золота» - в упражнениях с мячом, булавой и обручем. Ее сестра Арина, действующая чемпионка мира в дисциплине с лентой на этот раз не смогла пробиться в финал. Зато она взяла две бронзовые медали – в упражнениях с обручем и с булавами. Пока девочки завоевывали медали для нашей страны, дома их ждали родные и близкие.

- Мы по традиции смотрим все выступления девочек на соревнованиях в записи, когда уже известен результат, - рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» мама девочек Ксения. – Слишком сильно волнуемся, поэтому смотрим только итоги выступления в онлайне.

Накануне выступления в индивидуальном многоборье Дина пообещала подарить свою медаль сестре, которой не удалось выйти в финал. И слово свое сдержала.

- Дина действительно подарила Арине свою золотую медаль, - поделилась Ксения Аверина. – Не знаю, как отреагировала Арина. Но думаю, что сказала: «Это твоя медаль, Дина. У тебя она и должна быть».

Сами девочки сейчас еще в Софии. Вернутся в Россию они только вечером в понедельник. Но надолго дома не задержатся.

- Мы, конечно, будем встречать их в аэропорту в Москве, - рассказала мама Дины и Арины. – Потом их ждет праздничный ужин. А уже в следующий понедельник им предстоит отправиться на соревнованию в Японию. И вот только после этого мы отправимся отдыхать. Обычно мы отдыхаем всей семьей. На этот раз поедем куда-нибудь в теплые страны – хочется застать еще немножко лета.

Напомним, ранее девочки рассказали в своем видеообращении, что на победу их вдохновили футболисты российской сборной.

- Во время чемпионата мира по футболу мы очень пристально за вами следили, очень сильно переживали во время чемпионата мира по футболу и поддерживали вас. Мы никогда так сильно не переживали даже за себя. Нам очень понравился матчи с испанцами, с хорватами, и у нас есть такая мечта сфоткаться с вами, особенно с Артёмом Дзюбой и Игорем Акинфеевым. И со всей командой. И мы очень надеемся, что мы встретимся с вами в Новогорске.