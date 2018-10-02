Пара лис поселилась в центре Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-02T15:20:20+03:00

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Елену Лисицу называют женским лицом нижегородского стрит-арта. На городских улицах нет-нет, да и появится очередное творение этого художника. Вот и в последние выходные сентября девушка порадовала новым арт-объектом - парой милых лис в отдушине дома №85 по Ильинской улице.

Фото предоставлено автором арт-объекта

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» выяснила, что идея поселить животных в фасаде здания пришла к Лисице, когда та заметила: прохожие запихивают в отдушины всякий мусор.

- Это напомнило мне лисьи норы, полные всякого хлама и остатков еды. Так возникло желание сделать двух лис, - рассказала художник.

А поскольку Ильинка - одна из немногих сохранившихся в городе исторических улочек с отпечатком атмосферы купеческого города, решила связать лисью хитрость с образом молодых купчихи и купца.

Фото предоставлено автором арт-объекта

- Уже наступили холода, поэтому они перебрались поближе к норе, чтобы вести по вечерам теплые беседы, - поделилась Елена.

«Комсомолка» поинтересовалась у автора арт-объекта, не боится ли она вандалов, которые запросто могут уничтожить «нору». На что девушка ответила, что давно привыкла, что недоброжелатели утаскивают все, что не приколочено.

- Столько работ так ушло. Я не особо старалась даже. И меня удивляет, что она там еще, - призналась собеседница.

Фото предоставлено автором арт-объекта

Напомним, что в 2017 году неизвестные украли миниатюру «Позвони маме» Ивана Серого. Она была установлена также на Ильинской улице, только в стене дома №19.

- На этот раз я сделал свою скульптурку из полимерной глины, - рассказывал тогда «Комсомолке» в Нижнем» Иван Серый. - Конечно, я ее укрепил, как мог. Но если захотят сломать, то сломают.

Увы, так и произошло. Спустя полтора месяца миниатюра на Ильинской повторила печальную судьбу крошечной комнатки маленького астронома, которая не просуществовала в стене дома на Семашко и месяца. Напомним, ее вандалы выломали в День ВДВ, 2 августа.

В начале сентября в рамках фестиваля «Место» на площади Лядова появилась новая миниатюра - «Дом на дереве».