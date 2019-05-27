2019-05-27T17:34:44+03:00
Общество

«То, что издавало звук, но теперь утихло»: Нижегородская художница нашла применение разобранному пианино

Новый арт-объект Елены Лисицы называется «Тишина» [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Работа под названием «Тишина» - продолжение размышлений о безмолвии. Фото: Алексей АндреевРабота под названием «Тишина» - продолжение размышлений о безмолвии. Фото: Алексей Андреев
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Елена Лисица, которую называют женским лицом нижегородского стрит-арта, создала новую работу на фасаде одного из домов в центре Нижнего Новгорода. «Комсомольская правда» выяснила, что вдохновило уличного художника на очередной шедевр.

Работа под названием «Тишина» - продолжение размышлений о безмолвии. Фото: Алексей Андреев

Работа под названием «Тишина» - продолжение размышлений о безмолвии. Фото: Алексей Андреев

По словам Елены, недавно она беседовала со своим знакомым, который заявил: «Когда уходят люди, остается тишина».

- Тишина. Может ли она быть чистой, если не создавать идеальных условий? То, что мы принимаем за тишину, иногда перенасыщено звуками. А если так, тишина - это звук или все то, что мы просто не хотим услышать? Или тишина - это там, где звук издает кто и что угодно, только не человек? - рассуждает художница.

Примерно об этом девушка думала по пути из офиса в мастерскую. И вдруг увидела около помойки части фортепиано.

Работа под названием «Тишина» - продолжение размышлений о безмолвии. Фото: Алексей Андреев

Работа под названием «Тишина» - продолжение размышлений о безмолвии. Фото: Алексей Андреев

- То, что издавало звук, но теперь замолкло, утихло. Созданное для звука больше никогда его не произведет. Это своего рода тишина. И фактически прямая отсылка к пьесе «4’33’’» Джона Кейджа. Вот такая наглая и броская, подкинутая городом, - поделилась Елена.

Художница добавила, что работа под названием «Тишина» есть продолжение размышлений о безмолвии. Автор арт-объекта задается вопросом: воцаряется ли тишина в опустевшем доме, и как она звучит?

Познакомиться с новой работой Елены Лисицы можно по адресу улица Большие Овраги, 5.

Прошлой осенью «Комсомолка» рассказывала о другом, очень милом объекте уличного искусства в исполнении этой местной художницы - паре лис в отдушине дома № 85 по Ильинской улице. Тогда удалось выяснить, что идея поселить животных в фасаде здания пришла к Лисице, когда та заметила: прохожие запихивают в отдушины всякий мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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