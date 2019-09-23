Две «убыточные» деревни придется расселить ради строительства космодрома в Нижегородской области

Ради строительства первого в России частного космодрома в Нижегородской области придется расселить две небольшие деревни. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин.

- При прохождении оценки воздействия на окружающую среду мы должны окончательно определиться с территорией. Нам нужно до 500 гектар, где должны появиться сооружения и чистые ровные поля для безопасного приземления космического аппарата с туристами. Санитарно-защитные зоны могут быть полями и лесами, причем лес даже более предпочтителен. Сейчас у нас есть приоритетный участок для рассмотрения – не слишком отдаленный район Нижегородской области с хорошей транспортной и туристской инфраструктурой. При этом сам участок от развитой инфраструктуры достаточно удален и имеет связь асфальтированной дорогой через лес. Там нет ни запретных зон, ни трасс полета. Из Москвы можно с ветерком доехать на машине за восемь часов, а значит, есть ожидания, что космодром станет точкой притяжения любителей авиации и космонавтики – а это и возможность привлечь несколько сотен тысяч туристов в год. Но главный минус – территория поблизости еще не окончательно заброшена, - рассказал Павел Пушкин.

По словам Павла Пушкина, рядом с предполагаемым местом строительства космодрома располагается два населенных пункта, в которых проживает в общей сложности несколько десятков человек, которых придется расселять.

- Эти населенные пункты глубоко убыточны, там не развивается инфраструктура. Но для жителей это их родина, и им жить на этом месте нравится. Этот вопрос требует особенного внимания. Согласятся ли жители на переезд или нет, узнаем по результатам проведения общественных слушаний и формирования ОВОС, - отметил гендиректор «Космокурса».

Если же договориться с этим районом не получится, есть и другие варианты – но уже не мелколесные, а лесные. Здесь из минусов – необходимость вырубки леса и полное отсутствие инфраструктуры.

- Ну а если жителей района и Нижегородской области, включая региональные и федеральные органы власти, такие варианты не устроят, то будем рассматривать другой регион для размещения. Такие варианты у нас тоже имеются. Просто мы их активно не рассматриваем, - признался Павел Пушкин.

Напомним, подготовительные работы по строительству космодрома планируется начать уже в этом году. Технический и стартовый комплекс будут построены к 2023 году, а уже в 2025 году на борт ракеты смогут взойти первые космические туристы. Стоимость полета будет составлять около 250 тысяч долларов – за эти деньги экстремалы смогут получить 15-минутный полет и провести пять минут в невесомости.