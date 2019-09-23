2019-09-23T19:01:15+03:00
Общество

Две «убыточные» деревни придется расселить ради строительства космодрома в Нижегородской области

Там проживает в общей сложности несколько десятков человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Комментарии: comments4
Две «убыточные» деревни придется расселить ради строительства космодрома в Нижегородской областиДве «убыточные» деревни придется расселить ради строительства космодрома в Нижегородской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ради строительства первого в России частного космодрома в Нижегородской области придется расселить две небольшие деревни. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин.

- При прохождении оценки воздействия на окружающую среду мы должны окончательно определиться с территорией. Нам нужно до 500 гектар, где должны появиться сооружения и чистые ровные поля для безопасного приземления космического аппарата с туристами. Санитарно-защитные зоны могут быть полями и лесами, причем лес даже более предпочтителен. Сейчас у нас есть приоритетный участок для рассмотрения – не слишком отдаленный район Нижегородской области с хорошей транспортной и туристской инфраструктурой. При этом сам участок от развитой инфраструктуры достаточно удален и имеет связь асфальтированной дорогой через лес. Там нет ни запретных зон, ни трасс полета. Из Москвы можно с ветерком доехать на машине за восемь часов, а значит, есть ожидания, что космодром станет точкой притяжения любителей авиации и космонавтики – а это и возможность привлечь несколько сотен тысяч туристов в год. Но главный минус – территория поблизости еще не окончательно заброшена, - рассказал Павел Пушкин.

По словам Павла Пушкина, рядом с предполагаемым местом строительства космодрома располагается два населенных пункта, в которых проживает в общей сложности несколько десятков человек, которых придется расселять.

- Эти населенные пункты глубоко убыточны, там не развивается инфраструктура. Но для жителей это их родина, и им жить на этом месте нравится. Этот вопрос требует особенного внимания. Согласятся ли жители на переезд или нет, узнаем по результатам проведения общественных слушаний и формирования ОВОС, - отметил гендиректор «Космокурса».

Если же договориться с этим районом не получится, есть и другие варианты – но уже не мелколесные, а лесные. Здесь из минусов – необходимость вырубки леса и полное отсутствие инфраструктуры.

- Ну а если жителей района и Нижегородской области, включая региональные и федеральные органы власти, такие варианты не устроят, то будем рассматривать другой регион для размещения. Такие варианты у нас тоже имеются. Просто мы их активно не рассматриваем, - признался Павел Пушкин.

Напомним, подготовительные работы по строительству космодрома планируется начать уже в этом году. Технический и стартовый комплекс будут построены к 2023 году, а уже в 2025 году на борт ракеты смогут взойти первые космические туристы. Стоимость полета будет составлять около 250 тысяч долларов – за эти деньги экстремалы смогут получить 15-минутный полет и провести пять минут в невесомости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются
Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]
Новости 24
Фонтан на Черном пруду открылся после ремонта
Посмотреть стоимость лечения по ОМС можно на Госулугах
Начало отопительного сезона в Нижнем Новгороде: АО «Теплоэнерго» включили тепло в 40 процентах жилых домов
Ревнивец до смерти забил знакомого в подъезде дома в Дзержинске
В Дзержинске завершился ремонт Игумновского шоссе
Жители Нижнего Новгорода смогут пожаловаться на работу ливневок по «горячей линии»
Нижегородцы задолжали 52 миллиона рублей налогов на дорогие автомобили
Нижегородского инспектора ГИБДД заподозрили в служебном подлоге
Более 406 тысяч нижегородцев сделали прививку от гриппа
Площадь Минина и Пожарского частично перекрыли для движения на две недели
Всероссийский экосубботник «Зеленая Россия» прошел в Нижегородской области 21 сентября
145 незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде за неделю
Четыре человека погибли на пожарах в Нижегородской области за минувшие выходные
Житель Арзамаса предстанет перед судом за браконьерство
Медвежонок зашел в деревню в Нижегородской области
40-летнего наркомана задержали в Павлове
Нижний Новгород стал лидером по посещаемости матча ФНЛ в прошедшем туре
В Нижегородской области увеличено количество рабочих на домах, где идет капремонт систем отопления