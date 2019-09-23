2019-09-23T13:03:51+03:00
Спорт

«У девочек будет 10-дневный отпуск в Дубае»: Родители гимнасток Авериных рассказали об их планах после чемпионата мира

За время ЧМ в Баку девочки принесли в копилку российской сборной девять медалей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Родители гимнасток Авериных рассказали о планах гимнасток после чемпионата мира/Родители гимнасток Авериных рассказали о планах гимнасток после чемпионата мира/Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прошедший в Баку чемпионат мира по художественной гимнастике стал для российской сборной по-настоящему блистательным – из Азербайджана россиянки привезли сразу десять медалей. Львиная доля из них значится на счету знаменитых сестер Авериных – Дины и Арины.

- Конечно, этот чемпионат был для наших девочек тяжелым, - признается отец спортсменок Алексей Аверин. – Все-таки это многодневный марафон, во время которого от гимнасток ожидают только высоких мест. Дина и Арина чувствовали свою ответственность перед командой, поэтому старались показать все, на что они способны.

Особую значимость этому чемпионату придавал и тот факт, что на кону в этот раз стояли не только медали, но и лицензии на участие в Олимпиаде.

- Наша сборная могла получить максимум две таких лицензии – их девочки и заработали, - рассказывает Алексей Аверин. – Правда, кто именно будет участвовать в Олимпиаде – пока непонятно. Это будет решать главный тренер российской сборной, ведь лицензии не именные. Но, как и любые спортсменки, Дина и Арина очень хотят поехать на Олимпиаду. Они мечтают об этом с пяти лет.

Надо сказать, что подготовка к этому чемпионату была особенно напряженной. Известные своим перфекционизмом, сестры Аверины старались отточить свою программу до мельчайших деталей.

- Арина и Дина не выходили из зала по 10-11 часов, - вспоминают родители спортсменок. – Они тренировались и в «Новогорске», и в новом Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Лужниках. Подготовка была очень серьезной!

Зато сейчас девочки могут чуть-чуть расслабиться и отдохнуть – впереди у них десятидневный отпуск.

- Мы намерены всей семьей поехать в Дубай, - рассказывает Алексей Аверин. – Там у нас работает по контракту тренером старшая дочь Полина. К ней мы и поедем вместе с девочками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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