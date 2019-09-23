Почти 40 пострадавших и две жертвы: Снег с дождем спровоцировали десятки ДТП в Нижегородской области

В минувшие выходные на Нижегородскую область обрушились снег с дождем и резкое похолодание до нуля. Обильные осадки спровоцировали массовые дорожно-транспортные происшествия на дорогах. Как уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД, за два дня произошло 30 аварий.

Количество пострадавших достигло почти 40, еще двое погибли. На места происшествий выезжали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

Одна смертельная авария случилась в субботу, 21 сентября, в 19:35 на 42 километре автодороги Городец – Ковернино. Водитель «Лады Калины» протаранил мопед, который в свою очередь въехал в «Москвич». В результате погиб водитель мопеда – мужчина 1961 года рождения.

Еще одна трагедия произошла в последний день недели, 22 сентября. Около девяти часов вечера на улице Вязниковская в Канавинском районе Нижнего Новгорода пьяный водитель «Мицубиси» сбил мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался.

В остальных 28 ДТП, произошедших в выходные, ранения получили 38 человек, 15 из которых были госпитализированы.

Среди пострадавших также был ребенок – шестилетняя девочка. Она получила травмы в ДТП, которое произошло 22 сентября на проспекте Гагарина при столкновении автомобилей «Лада Гранта» и «Додж Караван». Девочке была оказана медицинская помощь.

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