2019-09-23T10:19:54+03:00
Общество

Прогноз погоды на 23-27 сентября в Нижнем Новгороде: снег с дождем и похолодание до нуля

Синоптики обещают потепление лишь в начале октября
Валерия ГРОМОВА
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Прогноз погоды на 23-27 сентября в Нижнем Новгороде: снег с дождем и похолодание до нуляПрогноз погоды на 23-27 сентября в Нижнем Новгороде: снег с дождем и похолодание до нуляФото: Михаил ФРОЛОВ
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В середине сентября в Нижний Новгород неожиданно пришла ноябрьская погода. После двух недель жары и солнышка на регион обрушились снег с дождем, а столбики термометров резко поползли вниз – практически до нуля. Синоптики обещают потепление лишь в начале октября, поэтому остается только кутаться в зимние вещи и ждать отопления.

В понедельник, 23 сентября, будет лить дождь. Из-за сильного ветра температура воздуха будет ощущаться в районе нуля. К вечеру начнет падать снег, ночью ожидается до +3 градусов.

Утро вторника, 24 сентября, начнется со снега и +4 градусов. К обеду добавится небольшой дождь, который потом опять сменится снегом. Ветер будет дуть с запада со скоростью более четырех метров в секунду. Несмотря на то, что термометры будут показывать около +6, ощущаться будет не более +1 градуса. В ночные часы также будет падать снег.

В среду, 25 сентября, снег и дождь продолжат «гонку» и будут периодически сменять друг друга, а иногда даже перемешиваться. Днем синоптики обещают до +7 градусов, а ночью – около нуля. Небо будет пасмурным.

В четверг, 26 сентября, утром облака немного разойдутся, и покажется солнышко. Но это ненадолго – уже после обеда снова польет дождик. Температура воздуха так и останется в районе +7 градусов днем и +3 ночью.

Последний рабочий день на этой неделе будет таким же прохладным, но уже без снега. Местами ожидается небольшой дождь, ветер стихнет, столбики термометров не поднимутся выше +6 днем и +3 - ночью.

В выходные прогнозируется маленькое потепление на пару градусов и небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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