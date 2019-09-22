Семь машин столкнулись в Нижнем Новгороде

Страшная авария произошла в Советском районе Нижнего Новгорода вечером в субботу, 21 сентября 2019 года – на улице Бекетова столкнулись сразу семь автомобилей. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- По-видимому, авария произошла по вине одного из водителей легкового автомобиля, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Далее по цепочке были повреждены еще пять автомобилей, один из которых перевернуло на крышу, - поделился в паблике «Типичный Нижний Новгород» Руслан Муждабаев.

- «Пежо» ехал по встречке, задел красную «Фабию», влетел в серый «Рио», перевернулся и в полете задел белую «Фабию». На приземлении ударил «Ниссан». «Рио», в свою очередь, по инерции бьет «Гранту» и грузовик. Водитель «Пежо» на ногах стоял плохо, речь не связная, - рассказал Yanko Zybov.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что в результате аварии пострадал один человек.