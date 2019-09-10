2019-09-10T13:00:11+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде завершилось обследование ливневой канализации

Сейчас схема ливневок проходит согласование с городской администрацией
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде завершилось обследование ливневой канализации.В Нижнем Новгороде завершилось обследование ливневой канализации.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижнем Новгороде завершилось обследование ливневой канализации, начавшееся этой весной в рамках подготовки концессионного соглашения между городской администрацией и «Нижегородским водоканалом». Соответствующее решение было принято еще в прошлом году. Специально для этого тогда было создано дочернее предприятие. В рамках подготовки концессии в мае 2019 года специалисты этого предприятия совместно с «Русгидро» начали обследование существующей ливневой канализации.

- По его итогам должна быть сформирована полная схема ливневой канализации, - пояснил тогда генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк. - Без этого шага нельзя разыграть концессионный конкурс. Вся остальная концессионная документация уже готова. Подписать само соглашение планируется в декабре 2019 года. Как только будет подписано соглашение, начнутся предпроектные и проектные обследования. Все основные мероприятия по проектированию запланированы на 2020 год.

И вот, наконец, долгожданное обследование ливневок завершилось. Как сообщили в компании, полностью готова и схема ливневой канализации.

- В настоящее время в рамках подготовки к заключению концессионного соглашения завершены работы по техническому обследованию и подготовке схемы существующей ливневой канализации и ее перспективного развития, - сообщили «Комсомолке» в ОАО «Нижегородский водоканал». - На данном этапе осуществляется приемка результатов работ и их согласование с администрацией города Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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