Ливневки в Нижнем Новгороде хотят передать в концессию в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-03T15:25:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Наверное, каждый нижегородец хотя бы раз в жизни видел огромные озера, образовывающиеся на улицах приволжской столицы после ливня. Одним из самых подтопляемых мест раньше была Ковалиха, по которой после сильного дождя не то что пройти, проехать на автомобиле было невозможно! Машины буквально утопали в дождевых прудах.

Сегодня картина несколько изменилась - специалисты очистили речку Кову от строительного мусора (30 КаМАЗов вывезли), и теперь на Ковалихинской улице уже не все так плохо с ливневкой. Хотя в целом ситуация по городу плачевная, и городские власти это признают.

Городские власти обещают навести порядок с ливневками к концу 2019 годаФото: Анастасия НАЗАРОВА

- Мы все знаем места подтопления: пересечение улиц Ковалихинской и Белинского, Черный пруд, около гостиницы «Волна» в Автозаводском районе… И проблема не решалась годами! - отметил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на брифинге 3 сентября. - Одна из причин - отсутствие системных проектных решений.

Однако ситуация начнет меняться уже в 2018 году. Правда, денег потребуется немало, потому как за много лет ливневая канализация деградировала, признал Панов. Для решения этой насущной проблемы до конца текущего года будет создано дочернее предприятие ОАО «Нижегородский водоканал», которое в рамках концессионного соглашения займется ремонтом старых ливневок, а также строительством и содержанием новых (оно же получит городские фонтаны и станцию снеготаяния).

Масштабный ремонт ливневой канализации в столице Приволжья не проводился лет 20Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Это позволит решить проблему не в рамках точечных задач, а системно, - отметил глава администрации. - При этом собственником ливневой канализации останется город. А в рамках концессии у нее появится организация, которая будет содержать и эксплуатировать ее.

Руководитель Водоканала Николай Николюк подтвердил, что ситуация с ливневкой в Нижнем Новгороде тяжелая: долгие годы проблеме не уделялось должное внимание и финансирование.

- Ряд насосных станций находится в печальном состоянии. Часть затоплены, часть засорены настолько, что чистить уже бесполезно, - рассказал эксперт. - Надо начать с программы комплексного развития.

По словам главы МКУ "Управление инженерной защиты Нижнего Новгорода" Алексея Ежкова, на разработку общегородской программы по развитию ливневой сети понадобится порядка 20 миллионов рублей.

- Еще около 160 миллионов планируется на ремонт и содержание существующей сети в 2019 году и примерно 600 миллионов - на ремонт наиболее проблемных участков: Ковалихинская и Алексеевская улицы, территория около гостиницы «Волна» на Автозаводе, Московское шоссе (остановка «Школьная»), завод «Теплообменник» и другие.

А чтобы решить проблему с ливневками окончательно, надо порядка 20 миллиардов рублей на реализацию полноценной программы развития ливневой канализации. В нее войдут два десятка локальных очистных сооружений, почти столько же выпусков и примерно 400-500 километров новых магистральных сетей.

- На дочернем предприятии будут сформированы две бригады, которые займутся ежедневной промывкой и прочисткой колодцев, сетей и так далее. К концу 2019 года проблема в острой фазе будет снята, - заключил руководитель Водоканала.

Добавим, что последний раз ливневые сети в столице Приволжья более-менее ремонтировались шесть лет назад. При этом масштабного строительства новых участков не было лет двадцать.

ЦИФРЫ

Общая протяженность ливневых сетей в Нижнем Новгороде - почти 430 километров. В среднем их износ достигает 90%.

Из множества выпусков только семь оборудованы очистными сооружениями.

Сейчас используются 22 насосные станции, которые занимаются перекачкой ливневых стоков. Многие практически выработали свой ресурс.