2019-06-19T17:53:46+03:00
Общество

Концессионное соглашение о реконструкции ливневок в Нижнем Новгороде подпишут в декабре 2019 года

К началу августа должно быть завершено техническое обследование существующей ливневой канализации
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Концессионное соглашение о реконструкции ливневок в Нижнем Новгороде подпишут в декабре 2019 года.Концессионное соглашение о реконструкции ливневок в Нижнем Новгороде подпишут в декабре 2019 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Проблема с ливневой канализацией в Нижнем Новгороде стара, как мир: где-то ливневки находятся в ужасном состоянии, а где-то – не построены вовсе. Социальные сети с завидной регулярностью пестрят снимками с затопленных улиц, а горожане понемногу сами составляют для себя карту самых проблемных участков. Чтобы в корне переломить ситуацию, в прошлом году решено было заключить концессионное соглашение по реконструкции и строительству новых участков ливневой канализации в Нижнем Новгороде. Специально для этого «Нижегородским водоканалом» было создано дочернее предприятие. Однако проект до сих пор так и не обрел реальных очертаний.

- В настоящее время привлеченными консультантами из «Русгидро» проводится техническое обследование существующей ливневой канализации. Оно должно быть завершено примерно в начале августа, - сообщил генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк. – Результатом этого обследования должна стать полостью сформированная схема ливневой канализации. Без этого шага нельзя разыграть концессионный конкурс. Вся остальная концессионная документация уже готова. Подписать само соглашение планируется в декабре 2019 года.

К слову, изначально соглашение планировалось подписать еще в начале 2019 года. Однако обсуждение этого вопроса несколько затянулось.

- Все это очень долго обсуждалось с городом и областью, - пояснил Николай Николюк. - Наконец, был выбран оптимальный путь развития системы. Как только будет подписано соглашение, начнутся предпроектные и проектные обследования. Все основные мероприятия по проектированию запланированы на 2020 год.

Что касается финансовой части вопроса, то тут данные тоже расходятся. Разные эксперты называют разные цифры – от 500 миллионов до 30 миллиардов рублей. Окончательная сумма может быть названа только после обследования.

- Думаю, эта сумма будет в районе 10-15 миллиардов рублей, - предполагает Николай Николюк. – За эти деньги можно будет решить ситуацию с самыми проблемными участками и провести реновацию 22 ливневых насосных станций. Сейчас они изношены на 100% - фактически они находятся в неработающем состоянии. В настоящее время работает только одна станция, построенная перед чемпионатом мира по футболу.

Впрочем, некоторые базовые мероприятия будут проведены уже на самой ранней стадии после заключения концессионного соглашения.

- В базовые мероприятия и проектирование концессионер намерен вложить порядка 400-500 миллионов рублей, - отметил Николай Николюк. – В первую очередь, будут решаться проблемы с самыми сложными участками, где малыми инвестициями можно будет существенно поправить ситуацию. Речь идет о 4-5 участках, таких как улица Алексеевская, улица Ковалихинская, Черный пруд и некоторые другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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