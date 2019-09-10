2019-09-10T10:42:41+03:00
Происшествия

Водитель, устроивший жуткое лобовое ДТП на Похвалинском съезде, был пьян

По словам очевидцев, он летел с горы со скоростью 100-150 километров в час [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Столкновение было настолько сильным, что одна из машин задымиласьСтолкновение было настолько сильным, что одна из машин задымиласьФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 9 сентября, на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде произошло страшное ДТП. «Фольксваген» на огромной скорости вылетел на полосу встречного движения и протаранил проезжающий мимо «Субару». Как уточнили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, 43-летний водитель «Фольксвагена» был пьян.

В результате аварии пострадали четыре человека Фото: СОЦСЕТИ

В результате аварии пострадали четыре человекаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, столкновение было настолько сильным, что одна из машин вспыхнула. Авария спровоцировала огромные пробки. На место приехали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

В результате аварии пострадали четыре человека – оба водителя и пассажиры «Субару». Троих отправили в больницу, а мужчина, ехавший за рулем «Фольксвагена», отказался от госпитализации. По словам очевидцев, пьяный мужчина ехал со скоростью около 100-150 километров в час. Нижегородцы выложили в социальные сети фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как рядом с одной из машин лежит пострадавший мужчина, вокруг много дыма.

На месте работали медики, спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД Фото: СОЦСЕТИ

На месте работали медики, спасатели МЧС и сотрудники ГИБДДФото: СОЦСЕТИ

Две иномарки столкнулись лоб в лоб на Похвалинском съезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более полутора тысяч человек посетили фестиваль R-Oka в минувшие выходные
Владимир Панов утвердил 10 членов Общественной палаты
Более 90 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства-2020 в рамках проекта «Вам решать»
Мэрия Нижнего Новгорода возьмет в лизинг 56 новых автобусов
«Единая Россия» получила более 85% вакантных мандатов в Нижегородской области
Почти 65 тысяч человек посетили фестиваль «Секреты мастеров» на Нижневолжской набережной
Незаконную свалку покрышек ликвидировали в Арзамасском районе
У автовокзала «Канавинский» в Нижнем Новгороде появился свой сайт
Жители Дзержинска выбрали депутатов в городскую думу
«Фестиваль нижегородской книги» пройдёт в библиотеке имени Ленина в конце сентября
Экс-мэр Арзамаса выслушал приговор за служебный подлог
Избирком назвал победителя на довыборах в ЗСНО по Кстовскому району
62-летний мужчина получил сильные ожоги на пожаре в Ветлуге
Озвучена явка на выборах в Нижегородской области на 18:00
Нижегородский сельхозкооператив получит грант в 30 миллионов рублей
Явка на выборах на 15:00 в Нижегородской области составила больше 19%
В Нижегородской области стартуют съемки молодежного реалити-шоу «Только посмотри!»
В Нижегородской области подешевели говядина и сахар
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем финансиста
В Нижегородской области открылись все избирательные участки