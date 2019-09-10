Водитель, устроивший жуткое лобовое ДТП на Похвалинском съезде, был пьян

В минувший понедельник, 9 сентября, на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде произошло страшное ДТП. «Фольксваген» на огромной скорости вылетел на полосу встречного движения и протаранил проезжающий мимо «Субару». Как уточнили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, 43-летний водитель «Фольксвагена» был пьян.

В результате аварии пострадали четыре человекаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, столкновение было настолько сильным, что одна из машин вспыхнула. Авария спровоцировала огромные пробки. На место приехали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

В результате аварии пострадали четыре человека – оба водителя и пассажиры «Субару». Троих отправили в больницу, а мужчина, ехавший за рулем «Фольксвагена», отказался от госпитализации. По словам очевидцев, пьяный мужчина ехал со скоростью около 100-150 километров в час. Нижегородцы выложили в социальные сети фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как рядом с одной из машин лежит пострадавший мужчина, вокруг много дыма.

На месте работали медики, спасатели МЧС и сотрудники ГИБДДФото: СОЦСЕТИ