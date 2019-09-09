Трое в больнице: Появились подробности страшной аварии на Похвалинском съезде

Серьезная авария спровоцировала огромные пробки на Похвалинском съезде днем 9 сентября. В 13:50 там лоб в лоб столкнулись две иномарки, из-за чего одна из машин задымилась.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, виновником ДТП стал 43-летний водитель «Фольксвагена», который ехал в сторону Канавинского моста. Он не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где протаранил «Субару». Лобовое столкновение было таким сильным, что одна из иномарок задымилась. На место приехали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

Фото: очевидцы происшествияФото: СОЦСЕТИ

Фото: очевидцы происшествияФото: СОЦСЕТИ

В результате пострадали четыре человека – оба водителя и пассажиры «Субару». Троих отправили в больницу, а мужчина, ехавший за рулем «Фольксвагена», отказался от госпитализации.

Напомним, по словам очевидцев, водитель "Фольксвагена" ехал со скоростью около 100-150 километров в час. Нижегородцы выложили в социальные сети фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как рядом с одной из машин лежит пострадавший мужчина, вокруг много дыма.