«Ехал вниз около 100-150 километров в час»: Две иномарки столкнулись лоб в лоб на Похвалинском съезде

Страшная авария произошла в районе двух часов дня в понедельник, 9 сентября, на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. По словам очевидцев, иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила проезжающий мимо автомобиль.

Столкновение было настолько сильным, что одна из машин задымилась. Сейчас на месте происшествия работают врачи, а также сотрудники МЧС и ГИБДД. Из-за аварии образовалась огромная пробка.

- Звонок с сообщением о ДТП поступил к нам в 13:50. Марки автомобилей пока уточняются, на месте работают спасатели. По предварительным данным, пострадал один человек, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Фото: vk.com/typical_nn

Тем временем очевидцы уже выкладывают в социальные сети фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как рядом с одной из машин лежит пострадавший мужчина, вокруг много дыма.

- Водитель "Фольксваген" выехал на встречку. Как слышал от очевидцев, он ехал вниз около 100-150 км/ч. Все живы, одного из машины виновника госпитализировали, - написал Павел Александрович.