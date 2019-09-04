2019-09-04T09:28:11+03:00
Общество

Тяжелобольного шестилетнего ребенка доставили в Нижний Новгород спецбортом МЧС

Мальчика перевезли из Карелии
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Вечером 3 сентября в аэропорту Нижнего Новгорода приземлился спецборт МЧС, на борту которого находился шестилетний ребенок. Мальчика доставили в приволжскую столицу из Карелии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Тяжелобольному ребенку необходима срочная медицинская помощь. Его уже доставили в Приволжский федеральный медицинский университет, где за ним наблюдают врачи.

Во время перелета с мальчиком находились медики, психологи, специалисты Центра медицины катастроф и родственники. Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать в воздухе медицинскую помощь пострадавшим.

Напомним, в конце августа в Нижний Новгород доставили двоих тяжелобольных человек из Грозного. Сейчас мужчина 1966 года рождения и мальчик 2005 года рождения также находятся в Приволжском федеральном медицинском университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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