Тяжелобольного шестилетнего ребенка доставили в Нижний Новгород спецбортом МЧС
Вечером 3 сентября в аэропорту Нижнего Новгорода приземлился спецборт МЧС, на борту которого находился шестилетний ребенок. Мальчика доставили в приволжскую столицу из Карелии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Тяжелобольному ребенку необходима срочная медицинская помощь. Его уже доставили в Приволжский федеральный медицинский университет, где за ним наблюдают врачи.
Во время перелета с мальчиком находились медики, психологи, специалисты Центра медицины катастроф и родственники. Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать в воздухе медицинскую помощь пострадавшим.
Напомним, в конце августа в Нижний Новгород доставили двоих тяжелобольных человек из Грозного. Сейчас мужчина 1966 года рождения и мальчик 2005 года рождения также находятся в Приволжском федеральном медицинском университете.
ИСТОЧНИК KP.RU