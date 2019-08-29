Реконструкция площади Горького и новые игровые комплексы: Нижегородцы сами выберут объекты благоустройства на 2020 год

Жители Нижнего Новгорода смогут сами выбрать, какие объекты будут благоустроены в 2020 году на субсидии из областного бюджета.

В конкурсе участвуют семь проектов:

- реконструкция площади Горького;

- устройство фонтана на проспекте Гагарина «Электрона»;

- установка новых детских игровых комплексов и ремонт площадок в Сормовском районе;

- ликвидация открытых канализационных выпусков в малые реки Ржавка и Борзовка;

- ремонт мест, посвященных Великой Отечественной войне;

- строительство центра «Содружество» в поселке Сахарный Дол;

- капремонт 85-летнего здания, переданного Центру детского творчества Ленинского района.

Голосование пройдет с 1 по 15 сентября на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области», сообщили в гордуме.

Справка:

Общий объем финансирования проекта «Вам решать» из бюджета Нижегородской области – 900 миллионов рублей. Они будут распределяться между муниципалитетами пропорционально численности населения. Города и поселки с населением до 15 тысяч человек получат по 10 миллионов рублей, от 15 до 75 тысяч человек – по 15 миллионов, от 75 до 200 тысяч человек – по 25 миллионов, более 200 тысяч человек – по 40 миллионов, более миллиона человек – по 100 миллионов.

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