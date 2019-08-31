Молодежный фестиваль «Высота» на площади Минина 31 августа: Программа мероприятий, площадка и время проведения

Сегодня, 31 августа, на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде пройдет

молодежный фестиваль «Высота». Вход свободный для всех желающих.

Десятки интерактивных площадок, обширный лекторий, арт-пространства и фотозоны, музыка и танцы на главной сцене, зоны спорта, молодежных организаций, розыгрыши призов от партнеров – лишь малая часть того, что ждет гостей фестиваля в самом сердце приволжской столицы.

Официальное открытие – в 12:00.

С 12:05 до 13:30 пройдут показательные выступления от лучших инструкторов города. Затем состоится фестиваль национальных культур.

В 14:00 на главной сцене начнут выступать лауреаты конкурса «Студенческая весна», а в 15:00 начнется открытый чемпионат по Just Dance. В 16:00 запланированы выступления нижегородских музыкальных групп - финалистов музыкального конкурса, а в 17:40 выступит музыкант ANTON KIREEV.

В 18:20 на сцену выйдет диджей радио Energy - Саймон. В 19:20 выступит певица MARUV, а с 20:00 до 20:40 - Yamborgini High. Финальным хэдлайнером станет группа «Хлеб». Выступление начнется в 21:00.

Также на площади Минина будут тематические площадки:

- «Территория общин»

- «Территория молодежных объединений»

- «Территория автофестиваля»

- «Территория спорта»

- «Территория уличной культуры»

- «Территория киберспорта»

- «Территории лектория»

Посетители зоны лектория могут также принять участие в лекциях от федеральных спикеров, а с 14:00 до 18:00 будет организовано вещание в прямом эфире из онлайн-студии. Встречать гостей будет автор и ведущий youtube-шоу «Comment Out», сценарист и ведущий рубрик шоу «Вечерний Ургант», ведущий шоу «Шутники» Владимир Маркони.

КСТАТИ

На время проведения фестиваля в центре Нижнего Новгорода действуют ограничения движения. Посмотреть, как будет ходить общественный транспорт можно здесь. А объезды для автомобилистов - здесь.

Кроме того, вечером на нижегородской телебашне включат праздничную подсветку. Она будет работать с 20:00 до полуночи.

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