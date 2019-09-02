2019-09-02T13:08:59+03:00
Происшествия

Семь посетителей Alfa future people пойдут под суд за наркотики

Молодые люди привезли запрещенные вещества, чтобы покурить на фестивале
Валерия ГРОМОВА
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Семь посетителей Alfa future people в Нижегородской области пойдут под суд за наркотикиСемь посетителей Alfa future people в Нижегородской области пойдут под суд за наркотикиФото: Андрей ВОВК
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Нескольких гостей фестиваля музыки и технологий Alfa Future People, который проходил с 16 по 18 августа 2019 года в поселке Большое Козино, будут судить за наркотики. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Как сообщается на сайте Нижегородской транспортной прокуратуры, во время проведения фестиваля на железнодорожной станции Большое Козино были задержаны семь человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Саранска, Ульяновска и Волгодонска, которые привезли с собой наркотики - амфетамин и мефедон – в значительно крупных размерах. Более того, молодые люди признались, что купили запрещенные вещества для личного употребления.

Теперь они предстанут перед судом по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном и крупном размере». Всем семерым грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в ночь на 18 августа один из посетителей Alfa Future People скончался от передозировки. Он умер от остановки сердца под воздействием наркотика. Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе AFP, трагический инцидент произошел не на самой территории фестиваля, а за ее пределами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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