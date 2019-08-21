2019-08-21T17:38:44+03:00
Телевизор

«Пошла, чтобы покончить с прошлым»: 26-летняя нижегородка отправилась на реалити-шоу «Пацанки»

Зрители увидят, как происходит перевоспитание отъявленных хулиганок [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Четвертый сезон реалити-шоу «Пацанки» стартует на телеканале «Пятница!» 22 августа.Четвертый сезон реалити-шоу «Пацанки» стартует на телеканале «Пятница!» 22 августа.
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Четвертый сезон реалити-шоу «Пацанки» стартует на телеканале «Пятница!» 22 августа. И нижегородцам будет за кого болеть - на шоу отправилась 26-летняя уроженка приволжской столицы Яна Цветкова.

На проект девушка пришла, чтобы навсегда покончить с прошлым.

На проект девушка пришла, чтобы навсегда покончить с прошлым.

- На проект она пришла, чтобы навсегда покончить с прошлым и в корне изменить свою жизнь, - рассказали организаторы шоу.

Вместе с Яной и другими участницами реалити будут работать преподаватели, психологи и приглашенные коучи. Они-то и помогут «пацанкам» превратиться настоящими леди.

На проект девушка пришла, чтобы навсегда покончить с прошлым.

На проект девушка пришла, чтобы навсегда покончить с прошлым.

- На протяжении нескольких месяцев героини проекта, отъявленные хулиганки и оторвы, будут проводить серьезную работу над собой под прицелами телекамер, - уточнили организаторы.

26-летняя нижегородка отправилась на реалити-шоу «Пацанки»

26-летняя нижегородка отправилась на реалити-шоу «Пацанки»

Напомним, что победительницей первого сезона реалити-шоу «Пацанки» стала Юлия Ковалева, живущая на Бору - небольшом городке под Нижним Новгородом. А в третьем сезоне зрители увидели ее младшую сестру Лизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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