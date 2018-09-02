Младшая сестра победительницы шоу «Пацанки» Юлии Ковалевой тоже попала на проект

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-02T21:20:26+03:00

По словам Юли, справиться с 17-летней Елизаветой даже ей уже не под силу

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Две недели назад на телеканале «Пятница» стартовал третий сезон шоу «Пацанки». И во втором выпуске к коллективу неожиданно присоединилась… Елизавета Ковалева, младшая сестра победительницы первого сезона Юлии Ковалевой. Ей всего 17 лет и, как и Юля, она родом с Бора – небольшого города под Нижним Новгородом.

- Перед началом этого сезона ко мне за помощью обратился человек, которому я просто не могла отказать. Я говорю о победительнице первого сезона «Пацанок» Юлии Ковалевой. Но на этот раз помощь нужна не лично Юле, а ее младшей сестре Елизавете, - рассказала директор «Школы Леди» Лаура Лукина.

- Я ничего не могу сделать со своей сестрой. Она просто какой-то потерянный человек. Она даже общеобразовательную школу не закончила, - сетует Юлия Ковалева.

Лиза не хочет ни учиться, ни работать. Да и дома от девочки помощи никакой – целыми днями она предпочитает ничего не делать. Или уходит гулять – иногда на всю ночь.

- Мы с ней ругаемся каждый день, ни одного дня не проходит, чтобы не ругаться. Несколько раз даже доходило до драки, - признается мама Лизы.

- Ей стало настолько на все наплевать… Я однажды ее увидела до такой степени пьяной – я так, наверное, никогда в жизни не напивалась, - с горечью говорит Юлия Ковалева. – Но на самом деле Лиза глубоко несчастный человек – наверное, потому что из семьи ушел ее главный защитник, папа.

По словам Лизы, если бы рядом не было мамы, после ухода отца она бы, наверное, выпрыгнула в окно. «Если я умру, всем будет легче и лучше без меня», - уверена девушка.

- Хэппи-энд случился в моей жизни, но его не случилось в моей семье. Лиза переняла все те негативные качества, от которых я избавилась, и я догадываюсь, что она еще очень сильно завидует мне, - делится Юлия.

- Я считаю себя Юлиной тенью, - подтверждает Лиза. – Если я попаду на проект, меня полюбит моя семья, я буду делать все, чтобы победить. Я хочу доказать самой себе, что могу измениться.

Новенькой ученице другие девочки удивились, но в целом оказали относительно радушный прием. По крайней мере, не полезли сходу в драку – и на том спасибо. А Лизе теперь предстоит проявить все свои самые лучшие качества, чтобы никто больше не считал ее «Юлиной тенью».