2019-08-20T13:55:37+03:00
Дом. Семья

В нижегородском «Лимпопо» родился детеныш зебры

Руководство зоопарка просит придумать имя для малыша [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба зоопарка.Фото: пресс-служба зоопарка.
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Радостной новостью поделился нижегородский зоопарк «Лимпопо». В полосатом семействе Марти и Корса пополнение! Жеребенок быстро встал на ножки и теперь ни на шаг не отходит от мамы. Она же в свою очередь оберегает новорожденного и кормит молоком, которое, как известно, у зебр бело-розового цвета).

Фото: пресс-служба зоопарка.

Фото: пресс-служба зоопарка.

Любопытно, но поначалу даже отец не мог приблизиться к своему малышу. В зоопарке напомнили, что эти животные очень сильные и способны даже убить льва одним ударом задних конечностей. Вдобавок ко всему в полосатой паре, проживающей в «Лимпопо», самка гораздо крупнее самца.

Фото: пресс-служба зоопарка.

Фото: пресс-служба зоопарка.

Имени у детеныша зебры пока нет. Поэтому руководство зоопарка обратилось к нижегородцам с просьбой: помогите придумать имя! Варианты следует оставлять в специальном ящике, установленном около вольера на второй площадке зоопарка. Имена принимаются до 20 сентября. Автору лучшего сотрудники «Лимпопо» вручат приз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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