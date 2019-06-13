2019-06-13T17:19:54+03:00
Общество

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился олененок

Малыш появился на свет в День России
Юлия ДАНЧЕНКО
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В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился олененок. Фото: зоопарк "Лимпопо"В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился олененок. Фото: зоопарк "Лимпопо"
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В нижегородском зоопарке «Лимпопо» снова пополнение – родился пятнистый олененок. Причем на свет он появился в праздничный день – 12 июня, День России.

- Новый жилец зоопарка и его мама чувствуют себя хорошо и ждут вас в гости! – заверили сотрудники зоопарка.

Причем новорожденный находится в открытом вольере и некоторые посетители уже успели полюбоваться на маленького олененка.

Первое время малыш будет просто лежать, а его мама будет за ним присматривать. Как правило оленята сосут молоко до четырех-пяти месяцев, однако с 10-20 дневного возраста уже начинают пастись, так как сказать привыкать ко взрослой еде.

В будущем малыш вырастет до 1,6-1,8 метров и может весить 75-130 килограммов. Величина в холке составляет 95-112 сантиметров.

Напомним, в майские празднике в зоопарке "Лимпопо" был настоящий бэби-бум. За несколько дней родились сразу семь малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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