2019-07-19T12:10:39+03:00
Общество

Белой медведице из нижегородского зоопарка подарили снежную горку

В вольере красавицы Аяны заработал ледогенератор [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Медведица с непростой судьбой прибыла в нижегородский зоопарк из Якутии.Медведица с непростой судьбой прибыла в нижегородский зоопарк из Якутии.
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Обитательница нижегородского зоопарка «Лимпопо» Аяна радуется первому снегу. В вольере белой медведицы заработал ледогенератор! Благодаря чуду технической мысли в теплое время года животному будет гораздо комфортнее, заверили в пресс-службе зоопарка.

Аяна живет в самом современном и большом вольере в России.

Аяна живет в самом современном и большом вольере в России.

- Наша белая медведица живет в самом современном и большом вольере в России. Он полностью соответствует комфортному проживанию и репродукции белых медведей, которых, увы, в природе становится только меньше. Например, площадь вольера как средний дачный участок земли - двенадцать соток. Бассейн с мощной фильтрацией, глубиной до четырех метров и объемом 500 кубических метров - это 2,5 тысячи сантехнических ванн. Ежедневно ледогенератор производит до трех тонн снега, - рассказала пресс-служба «Лимпопо» в соцсетях.

Ежедневно ледогенератор производит до трех тонн снега.

Ежедневно ледогенератор производит до трех тонн снега.

Напомним, медведица с непростой судьбой прибыла в нижегородский зоопарк из Якутии. В конце сентября 2017 года рыбаки Среднеколымского улуса обнаружили маленького одинокого белого медвежонка, который вышел за пределы своего обитания на сотни километров и какое-то время выживал в одиночку. Имя для малышки выбирали всей страной. После голосования ее назвали Умка-Аяна. Первая часть имени дана в честь персонажа советского мультфильма, вторая - от якутского слова «Айан», что значит «дальняя дорога».

Площадь вольера как средний дачный участок земли - двенадцать соток.

Площадь вольера как средний дачный участок земли - двенадцать соток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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