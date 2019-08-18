41-летняя актриса Ирина Пегова похвасталась шоколадным загаром

Роскошный отдых Ирины Пеговой на солнечном Кипре подошел к концу. А напоследок артистка поделилась снимками в купальнике, которые снова вызвали бурю эмоций у ее подписчиков.

pegovairina Отпуск Ирины Пеговой на Кипре подошел к концу

Поклонники звезды фильма «СуперБобры» на перебой начали заваливать любимую артистку комплиментами. Большая часть комментариев касается шоколадного загара Пеговой и ее постройневшей талии.

pegovairina Звезда "СуперБобровых" попрощалась с солнечным Кипром.

- Похудевшая! Классно! От бега очень уходит живот, - прокомментировала _stefeani_1506_.

- Ирусенька, наша любимая. Как хороша! А похудела ну просто восторг. Было тяжело? Ты для меня пример, - призналась galinakrimska.

- Супер загар, супер фигура. Иришечка, супер! - добавила _anutka_89.

- Какой красивый загар, - подключилась une_fleur_rarere.

pegovairina Поклонники в восторге от похорошевшей Ирины Пеговой

Ранее сайт kp.ru публиковал другие снимки 41-летней Ирины Пеговой в купальнике. Тогда подписчики написали сотни комплиментов в адрес актрисы. А в самом начале отпуска звезда выложила фото, на котором она на морском побережье в кофточке и мини-шортах! Фанаты не поверили своим глазам: артистка очень сильно похудела.