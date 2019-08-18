2019-08-18T18:27:04+03:00
Звезды

41-летняя актриса Ирина Пегова похвасталась шоколадным загаром

Фото в купальнике вызвало бурю эмоций у подписчиков [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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Роскошный отдых Ирины Пеговой на солнечном Кипре подошел к концу.Роскошный отдых Ирины Пеговой на солнечном Кипре подошел к концу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Роскошный отдых Ирины Пеговой на солнечном Кипре подошел к концу. А напоследок артистка поделилась снимками в купальнике, которые снова вызвали бурю эмоций у ее подписчиков.

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Отпуск Ирины Пеговой на Кипре подошел к концу
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Поклонники звезды фильма «СуперБобры» на перебой начали заваливать любимую артистку комплиментами. Большая часть комментариев касается шоколадного загара Пеговой и ее постройневшей талии.

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Звезда "СуперБобровых" попрощалась с солнечным Кипром.
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- Похудевшая! Классно! От бега очень уходит живот, - прокомментировала _stefeani_1506_.

- Ирусенька, наша любимая. Как хороша! А похудела ну просто восторг. Было тяжело? Ты для меня пример, - призналась galinakrimska.

- Супер загар, супер фигура. Иришечка, супер! - добавила _anutka_89.

- Какой красивый загар, - подключилась une_fleur_rarere.

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Поклонники в восторге от похорошевшей Ирины Пеговой
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Ранее сайт kp.ru публиковал другие снимки 41-летней Ирины Пеговой в купальнике. Тогда подписчики написали сотни комплиментов в адрес актрисы. А в самом начале отпуска звезда выложила фото, на котором она на морском побережье в кофточке и мини-шортах! Фанаты не поверили своим глазам: артистка очень сильно похудела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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