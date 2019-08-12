2019-08-12T16:43:09+03:00
Звезды

«Скоро тростинкой станет»: Ирина Пегова похвасталась фигурой в мини-шортах

Но подписчики все равно нашли, к чему придраться [фото]
Анна МИГАЛОВА
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41-летняя актриса Ирина Пегова поделилась очередной фотографией с отдыха на Кипре41-летняя актриса Ирина Пегова поделилась очередной фотографией с отдыха на КипреФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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41-летняя актриса Ирина Пегова поделилась очередной фотографией с отдыха на Кипре. В этот раз снимок был сделан после пробежки по морскому побережью. На нем артистка в кофточке и джинсовых мини-шортах.

pegovairinapegovairina
Даже в отпуске Ирина Пегова не забывает совершать пробежку
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- Шесть километров позади. Пустячок, но приятно, - подписала Пегова.

Фигура вечно борющейся с лишним весом артистки не оставила подписчиков равнодушными. Кому-то показалось, что скоро от звезды фильма «Прогулка» ничего не останется.

- Ирина спортсменкой становится. Скоро совсем тростинкой станет. А мне кажется, вам идет полнота. Очень. Вы сама нежность с такими формами, - прокомментировал zheleznovakaty.

Кто-то наоборот стал подбадривать артистку, чтобы та не переставала заниматься спортом и прощалась с лишними килограммами.

- Я думаю, пробежка у моря - кайф! Хотя бегать не люблю, но воздух морской даст старт любому подвигу, - считает oks_w.

- Иришечка, ты просто умничка. Спорт - это жизнь. Даже если это просто прогулка по берегу моря, - добавила elenamikhailichenko56.

- Форма на все сто процентов, - присоединился vlad88539.

А некоторые сфокусировались на пышной груди знаменитости. Мол, никак не похудеет эта часть тела, а надо бы.

- Ирина, у нас с вами похожие фигуры, но грудь никак не худеет! - пожаловалась lanskaelena.

- Разбивая грудью воды, ходят в море пароходы, - выдал vladimir9529.

- Это что за толстячок? - вовсе поинтересовался mamedov___s.

ИСТОЧНИК KP.RU

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