41-летняя Ирина Пегова взбудоражила поклонников фотографией в купальнике

Звезда фильма «СуперБобровы» Ирина Пегова выложила в своем Инстаграме фотографию с подписью «Без комментариев». Однако подписчики посчитали, что без них (то есть без комментариев) никак не обойтись, ведь на снимке известная артистка в купальнике.

pegovairina Ирина Пегова отдыхает вместе с дочкой на Кипре

- Красавица! Просто глаз радуется, когда есть такие красивые и естественные девушки, - отметила nikogosiansvetlana.

- Ирина, вы потрясающая. Воплощение невероятной женственности, красоты и детской непосредственности. Это редкость, - добавила luchanasa.

pegovairina Звезда "СуперБобровых" на морской прогулке.

- «Есть женщины в русских селеньях!» Это про вас Некрасов написал, - уверена _victoria_2410.

- Фигура прелесть. Ведите себя естественно. Многие дурочки искусственно делают такую грудь. А вам дали эту прелесть папа с мамой. Настоящая женская фигура, - оценила _stella1981_.

pegovairina Пегова не перестает бегать даже во время отпуска.

Не удивительно, что за пару часов публикация Пеговой собрала 12,8 тысячи лайков и более 300 комментариев!

Днем ранее актриса выложила другую фотографию, сделанную в Кипре, где она отдыхает вместе со своей дочкой Таней. На том снимке Ирина Пегова восхитила фанатов постройневшей фигурой.