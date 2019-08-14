2019-08-14T15:42:59+03:00
Звезды

41-летняя Ирина Пегова взбудоражила поклонников фотографией в купальнике

Актрису буквально завалили комплиментами [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Пегова вместе со своей дочкой отдыхает на Кипре.Пегова вместе со своей дочкой отдыхает на Кипре.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Звезда фильма «СуперБобровы» Ирина Пегова выложила в своем Инстаграме фотографию с подписью «Без комментариев». Однако подписчики посчитали, что без них (то есть без комментариев) никак не обойтись, ведь на снимке известная артистка в купальнике.

pegovairinapegovairina
Ирина Пегова отдыхает вместе с дочкой на Кипре
13300 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Красавица! Просто глаз радуется, когда есть такие красивые и естественные девушки, - отметила nikogosiansvetlana.

- Ирина, вы потрясающая. Воплощение невероятной женственности, красоты и детской непосредственности. Это редкость, - добавила luchanasa.

pegovairinapegovairina
Звезда "СуперБобровых" на морской прогулке.
6914 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- «Есть женщины в русских селеньях!» Это про вас Некрасов написал, - уверена _victoria_2410.

- Фигура прелесть. Ведите себя естественно. Многие дурочки искусственно делают такую грудь. А вам дали эту прелесть папа с мамой. Настоящая женская фигура, - оценила _stella1981_.

pegovairinapegovairina
Пегова не перестает бегать даже во время отпуска.
18004 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Не удивительно, что за пару часов публикация Пеговой собрала 12,8 тысячи лайков и более 300 комментариев!

Днем ранее актриса выложила другую фотографию, сделанную в Кипре, где она отдыхает вместе со своей дочкой Таней. На том снимке Ирина Пегова восхитила фанатов постройневшей фигурой.

pegovairinapegovairina
Осторожно, белые танцы, грязные пятки, известковые попки, довольные морды!
31112 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ИРИНА ПЕГОВА, ДОСЬЕ KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Владимир Панов проведет встречу с жителями Нижегородского района
Двоих братьев осудят за пользование чужой банковской карточкой в Городце
Следователи проверяют информацию об исчезновении в Нижнем Новгороде двух подростков
Самого красивого мужчину выберут в Нижнем Новгороде
Мещерское озеро очистят от мусора
Пьяный 14-летний подросток утонул под Дзержинском
В Нижнем Новгороде в День города увеличат число бесплатных автобусов-шаттлов
Водитель крупной газовой компании свел счеты с жизнью из-за предстоящего увольнения
Двое подростков пропали в Нижнем Новгороде
Исцеляющую от алкоголизма и наркомании икону привезут в Нижний Новгород
Выксунский литейный завод оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение промышленной безопасности
Экс-глава ассоциации нижегородских перевозчиков осужден на 6 лет за нападение на чиновника
БК «Нижний Новгород» предлагает выбрать юбилейный логотип клуба
Неизвестный водитель сбил двух женщин на «зебре» на Южном шоссе и уехал
Борт «Аэрофлота» вылетел из нижегородского аэропорта только с пятой попытки
В связи с пожаром на теплоходе «Святая Русь» началась прокурорская проверка
Пожар на теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом локализован