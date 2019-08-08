Музыкант из Нижнего Новгорода снимется в телешоу «Рогов в городе»

43-летняя Татьяна Федорова из Нижнего Новгорода станет героиней первого выпуска нового мэйковер-шоу Александра Рогова «Рогов в городе». Известный стилист приедет в приволжскую столицу 9 августа, и у него будут всего лишь сутки на преображение нижегородки.

alexandrrogov О запуске нового проекта и поиске героини из Нижнего Новгорода модный стилист заявил четыре дня назад

Как рассказали в пресс-службе телеканала СТС, Татьяна - профессиональный музыкант, замужем, воспитывает сыновей. Когда-то она пела романсы в ресторанах, но последние десять лет работает музыкальным педагогом.

- Здравствуйте! Я живу в Нижнем Новгороде, музыкант. Работаю в группах раннего развития с малышами и мамами, пишу для них музыку. Дома я мама двоих мальчишек-близнецов, им по пятнадцать лет. Хотелось бы поменять что-то, возможно, цвет волос или длину (волосы до талии), - написала Татьяна в заявке на участие в проекте.

Женщина уверяет: поучаствовать в этой авантюре ее уговорили коллеги.

Добавим, что съемки выпусков нового шоу «Рогов в городе» пройдут не только в Нижнем Новгороде, но и в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Сочи.

- Главная миссия Александра - преобразить девушек, которые отчаялись измениться. Ведущий поможет героиням найти новые образы и покажет, что и в своем городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек, - уточнили в пресс-службе телеканала.

КСТАТИ

Прошлой осенью звездный стилист Александр Рогов приезжал в Нижний Новгород, чтобы переодеть и сделать другую прическу 33-летней Инне Шабариной-Заславской. Модный эксперт тогда рассказал «Комсомольской правде», почему преображение далось ему нелегко.

- Александр оказался таким мягким и душевным, - поделилась Инна впечатлениями от преображения в беседе с «Комсомолкой». - И это был классный опыт. Сама я бы вряд ли решилась так кардинально себя изменить. Но получилось очень круто!

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