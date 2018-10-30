2018-11-30T17:22:33+03:00
Общество

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Модный эксперт рассказал «Комсомолке», почему преображение далось ему нелегко [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего НовгородаЗвездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода
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Многие россиянки мечтают попасть на телевизионную передачу стилиста Александра Рогова, где он вместе со своей командой профессионалов преображает участниц и меняет их отношение к себе в лучшую сторону. Нижегородке Инне Шабариной-Заславской повезло! Ей не пришлось проходить кастинг, ехать на съемки в Москву и находиться целый день под прицелом видеокамер. Она поучаствовала в конкурсе от бренда IQOS и выиграла «преображалку» от модного эксперта во время его пребывания в Нижнем Новгороде 25 ноября.

Александр Рогов и Инна Шабарина-Заславская

Александр Рогов и Инна Шабарина-Заславская

- Было непросто, честно скажу, - признался Александр Рогов в интервью «Комсомолке». - Инна крупная и достаточно строптивая дама. Она не дала мне сделать то, чего я так хотел - отрезать волосы. Но поскольку это не телевизионный проект, я пошел ей навстречу, и мы только чуть-чуть скорректировали длину.

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Нижегородка решилась на преображение от модного стилиста Рогова

Нижегородка решилась на преображение от модного стилиста Рогова

Однако сложности на этом не закончились. Куда проблематичнее оказалось подобрать нижегородке одежду по фигуре. По словам Рогова, в регионах с этим достаточно сложно. Но для известного стилиста нет ничего невозможного: уже через два часа усиленных поисков модный лук для Инны был готов. Кстати, образ получился весьма бюджетным (комплект одежды обошелся в три тысячи рублей).

Модный эксперт признался, что преображение 33-летней Инны далось ему непросто

Модный эксперт признался, что преображение 33-летней Инны далось ему непросто

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Результат преображения публика увидела на светском вечернем мероприятии в честь открытия фирменного магазина IQOS в Нижнем Новгороде. Гости до последней секунды не знали, что в зале находится человек, чей образ от и до продумал звездный стилист. Когда Инна вышла на сцену, зрители изумленно ахнули: так элегантно и гармонично выглядела героиня.

Инна не дала Рогову отстричь волосы, поэтому ей только чуть-чуть скорректировали длину.

Инна не дала Рогову отстричь волосы, поэтому ей только чуть-чуть скорректировали длину.

- Инна, ты такая пышная и аппетитная. Мне хотелось это подчеркнуть, - сказал Александр Рогов. - Я не хочу, чтобы ты обтягивала себя штанишками и трикотажными кофточками. Тебе очень идут юбки и объемные джемперы. На тебе эти вещи создают мнимый объем: мы не знаем, какие бедра скрывает эта одежда, нам не видно, какая у тебя талия. Нам кажется, что это просто объемная юбка.

- Так и есть! - согласилась счастливая женщина.

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Стилист рассказал, что, надев подобранную им юбку, Инна призналась: «Это первая юбка в моей жизни, и мне очень непривычно, неудобно». Но сейчас девушка чувствует себя счастливой.

- Теперь ты выглядишь, как девушка из бьюти-индустрии! (Инна работает в сфере красоты. - Прим. ред.) - воскликнул модный эксперт.

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

- Александр оказался таким мягким и душевным, - поделилась Инна впечатлениями от преображения в беседе с «Комсомолкой». - И это был классный опыт. Сама я бы вряд ли решилась так кардинально себя изменить. Но получилось очень круто!

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