Многие россиянки мечтают попасть на телевизионную передачу стилиста Александра Рогова, где он вместе со своей командой профессионалов преображает участниц и меняет их отношение к себе в лучшую сторону. Нижегородке Инне Шабариной-Заславской повезло! Ей не пришлось проходить кастинг, ехать на съемки в Москву и находиться целый день под прицелом видеокамер. Она поучаствовала в конкурсе от бренда IQOS и выиграла «преображалку» от модного эксперта во время его пребывания в Нижнем Новгороде 25 ноября.

Александр Рогов и Инна Шабарина-Заславская

- Было непросто, честно скажу, - признался Александр Рогов в интервью «Комсомолке». - Инна крупная и достаточно строптивая дама. Она не дала мне сделать то, чего я так хотел - отрезать волосы. Но поскольку это не телевизионный проект, я пошел ей навстречу, и мы только чуть-чуть скорректировали длину.

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Нижегородка решилась на преображение от модного стилиста Рогова

Однако сложности на этом не закончились. Куда проблематичнее оказалось подобрать нижегородке одежду по фигуре. По словам Рогова, в регионах с этим достаточно сложно. Но для известного стилиста нет ничего невозможного: уже через два часа усиленных поисков модный лук для Инны был готов. Кстати, образ получился весьма бюджетным (комплект одежды обошелся в три тысячи рублей).

Модный эксперт признался, что преображение 33-летней Инны далось ему непросто

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Результат преображения публика увидела на светском вечернем мероприятии в честь открытия фирменного магазина IQOS в Нижнем Новгороде. Гости до последней секунды не знали, что в зале находится человек, чей образ от и до продумал звездный стилист. Когда Инна вышла на сцену, зрители изумленно ахнули: так элегантно и гармонично выглядела героиня.

Инна не дала Рогову отстричь волосы, поэтому ей только чуть-чуть скорректировали длину.

- Инна, ты такая пышная и аппетитная. Мне хотелось это подчеркнуть, - сказал Александр Рогов. - Я не хочу, чтобы ты обтягивала себя штанишками и трикотажными кофточками. Тебе очень идут юбки и объемные джемперы. На тебе эти вещи создают мнимый объем: мы не знаем, какие бедра скрывает эта одежда, нам не видно, какая у тебя талия. Нам кажется, что это просто объемная юбка.

- Так и есть! - согласилась счастливая женщина.

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Стилист рассказал, что, надев подобранную им юбку, Инна призналась: «Это первая юбка в моей жизни, и мне очень непривычно, неудобно». Но сейчас девушка чувствует себя счастливой.

- Теперь ты выглядишь, как девушка из бьюти-индустрии! (Инна работает в сфере красоты. - Прим. ред.) - воскликнул модный эксперт.

Звездный стилист Александр Рогов преобразил 33-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

- Александр оказался таким мягким и душевным, - поделилась Инна впечатлениями от преображения в беседе с «Комсомолкой». - И это был классный опыт. Сама я бы вряд ли решилась так кардинально себя изменить. Но получилось очень круто!