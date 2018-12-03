Александр Рогов: «К шопингу надо относиться как к поиску сокровищ»

В конце ноября в Нижний Новгород приезжал известный стилист, ведущий авторской программы «Рогов. Студия 24» на СТС Александр Рогов. Он презентовал в приволжской столице инновационный бренд IQOS, а заодно дал местным жителям парочку модных советов. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» пообщалась с телезвездой и узнала, чего никогда не будет на российском телевидении, кто, по его мнению, самая модная российская знаменитость и как грамотно подобрать наряд к празднованию Нового года.

Модный стилист хорошо знает особенности своей фигуры и знает, что хочет надеть именно сегодня.

«Я не фыркаю, что кто-то одет не так»

- Александр, с Нижним Новгородом вы уже знакомы - приезжали сюда со своими мастер-классами. Как думаете, у города есть свое лицо?

- Я считаю, что Нижний Новгород - это один из тех городов, у которых, несомненно, есть свое лицо. Для меня очень важно, что это не безликая субстанция с домами, а особенный город со своими собственными чертами.

- А люди, какие они? Есть за что глазу зацепиться?

- В регионах очень любят спрашивать, какие люди у них живут люди. Нормальные люди, как и во всех городах: кто-то одевается стильно, а кто-то - не очень. Это их полное право. К счастью, у меня нет профдеформации. Я не фыркаю, что кто-то одет не так, как мне бы того хотелось. Что касается нижегородцев, то они одеты так, как могли бы быть одеты жители Москвы, Санкт-Петербурга или в любого другого города.

Модный стилист хорошо знает особенности своей фигуры и знает, что хочет надеть именно сегодня.

- О чем вас спрашивают на мастер-классах? Что интересует женщин?

- Есть стандартные вопросы: как носить колготки, как выбрать белье и как сочетать узоры. Но чтобы мой мастер-класс не строился на банальных вещах, я рассказываю обо всем, что считаю важным. Я стараюсь не читать скучных лекций о моде, а организовывать настоящие мотивационные мастер-классы. Я люблю обсудить с гостями, как двигаться вперед, добиваться своих целей, люблю поговорить о том, что сегодня мы живем во времена, когда внешний вид очень важен. От того, как мы выглядим, порою зависит возможность повышения на работе или, например, отношения с любимым человеком. Но я уверен, что абсолютно не важно, сколько стоит ваше платье. Самое главное - чтобы у вас не пахло изо рта!

- Часто с таким встречаетесь?

- На мероприятиях я пару раз встречал шикарно одетых девушек, от которых неприятно пахло. И, конечно, уже было не важно, что на них надеты дорогие кутюрные платья - хотелось просто отойти подальше. Могу привести и другой пример - когда девушки, одетые в простую и недорогую одежду, источают потрясающий аромат. Если у девушки ухоженные волосы и легкий аккуратный макияж, то и платье сразу будет выглядеть дороже. Это простые истины. Жить нужно по средствам, не носить подделки и покупать только то, что можешь содержать в порядке и чистоте.

«Что налезло, то и надела»

- Вы говорите другим, что носить и как выглядеть. А кто-то имеет право давать аналогичные советы вам? Как стилистам работается с вами?

- К сожалению, все попытки стилистов дать мне советы заканчивались полным провалом. Дело в том, что я слишком хорошо знаю особенности своей фигуры и знаю, что хочу надеть. В большинстве случаев выбор стилистов, к сожалению, не соответствует моему представлению о себе. Поэтому классных экспериментов под руководством других профессионалов у меня не было. Хотя иногда мой ассистент может сказать: «Надень завтра этот свитер и эти брюки». Я просыпаюсь на следующее утро и понимаю, что я правда могу надеть эти вещи. Но это всего лишь стайлинг меня из моей же одежды.

Выбрать мне одежду может также продюсер нашего шоу со стороны телеканала СТС Александра Гройсман. Она часто просит меня: «Рогов, давай без экспериментов в кадре». Иногда я хочу принарядиться, но надо держать себя в рамках, ведь у нас утреннее шоу.

Знаменитый телеведущий рассказал нижегородцам, что сейчас в моде.

- Вы периодически меняете прическу: то вы коротко стриженный, то с длинными волосами. Как быстро привыкаете к новому образу?

- Если я сам решу коротко постричься, то мне не нужно будет привыкать к новой стрижке. Хотя, возможно, через день пожалею о своем решении - поэтому пока и не стригусь. Сейчас мне нравятся длинные волосы, но вообще я очень люблю меняться и считаю, что человек всегда должен искать себя. Посмотрите мои прошлогодние фотографии - я выгляжу совсем иначе. Мне постоянно хочется двигаться вперед, искать себя заново. Каждый человек должен развиваться, а не делать себе прическу в девятом классе и ходить с ней до 45 лет.

- Осенью вы запустили новое мэйковер-шоу «Рогов. Студия 24», где преображаете сразу двух участников - женщину и ее мужчину. Почему шоу о преображении мужчины появилось только сейчас?

- Могу объяснить. Формат шоу зависит от аудитории и спонсоров: у нас аудитория преимущественно женская, а спонсоры заинтересованы в рекламе женской продукции. Поэтому, конечно, никто не хочет выбирать главным героем мужчину. В Америке существует подобное шоу - Queer eye for a straight guy («Натурал глазами гея». - Прим. ред.), но для российского телевидения это слишком радикально. В силу определенных обстоятельств на нашем ТВ такого никогда не будет. Конечно, иногда в «Модном приговоре» бывают герои-мужчины, но ее смотрят меньше всего. А для любого телеканала, несомненно, самый важный фактор - это рейтинги.

Мы долго думали, как сохранить женский формат шоу, но привлечь в него мужчин. Теперь к нам приходят разные герои, но особое внимание мы уделяем женщинам. Судя по реакции аудитории, этот хитрый ход сработал.

На вечере 25 ноября Рогов разобрал наряды некоторых гостей.

- В Нижнем Новгороде вы устроили преображалку для 33-летней победительницы конкурса, проводимого брендом IQOS. Женщина высокая, с пышными формами. Скажите честно, сложно было?

- К сожалению, многие считают, будто в преображалках участвуют только худенькие девушки. Однако нам часто приходится работать со сложными типами фигуры. Даже если это не пышка, а девушка, с визуально стандартной фигурой, всегда есть определенные нюансы, которые надо корректировать одеждой. Что касается Инны из Нижнего Новгорода, то было непросто, потому что Инна очень крупная и к тому же строптивая дама. Я хотел отрезать ей волосы, а она категорически отказалась это делать. Но, поскольку это не телевизионное шоу, я пошел ей навстречу.

- Быстро нашли одежду нужного размера?

- На поиски ушло два часа. Понимаете, когда мы говорим о корпулентных дамах, в большинстве случаев получается так: что налезло, то и надела. Найти ту самую вещь сложно, но можно. Просто надо потратить чуть больше времени. К шопингу надо подходить максимально ответственно, как к поиску сокровищ.

Total red нынче в моде!

«Люблю, когда стиль идет изнутри»

- В конце года принято подводить итоги. Назовите трех самых стильных, на ваш взгляд, российских знаменитостей в уходящем 2018 году.

- Александр Рогов! (смеется) Шучу, конечно. Хотя мне было бы приятно, если кто-то включил меня в свой рейтинг. Вообще мне очень нравится то, что делает Рената Литвинова. Она нашла свой стиль, но не остановилась на нем, и сейчас радикально изменила свой имидж. Это уже не та ретро-Рената с вуалеткой, красными губами и мундштуком, а достаточно прогрессивная дама, которая носит оверсайз.

- Кто еще?

- Знаете, рейтинги - это очень сложная редакторская работа, нужно хорошо подумать. Мне, например, нравится Ирина Горбачева. Кажется, она вообще не парится, как выглядит, и это очень круто. На вечерних мероприятиях у нее часто очень крутые образы, небанальные и нестандартные. Ирина не боится рисковать.

Есть еще много экспериментирующих со стилем певиц, но с ними сложнее. Очень часто их одевают стилисты, а я люблю, когда стиль идет изнутри. Давайте назову Кети Топурию. Она частенько перебарщивает, но мне нравится, что она не боится быть фриком. За ее стилем интересно наблюдать.

- Хорошая троица.

- Но вы же понимаете, что это ненастоящий топ-3? (улыбается) На самом деле, я рад тому, что сейчас происходит в российском шоу-бизнесе. Сейчас многие следят за своим внешним видом, нанимают команду профессионалов. Я в восторге от украинского шоу-бизнеса. Там все очень смело и дерзко. Мне нравится Monatik и Надя Дорофеева из «Время и Стекло». Та же Настя из группы «Потап и Настя» сейчас делает очень крутые ролики. Ани Лорак - вообще пример того, как должна выглядеть дива.

На вечере 25 ноября Рогов разобрал наряды некоторых гостей.

- Скоро Новый год. Уже знаете, что наденете на праздник?

- Я вообще не напрягаюсь по этому поводу. Что захочу, то и надену.

- Везет вам! А как быть людям, не шибко разбирающимся в моде?

- Надо понимать, что Новый год - это просто день! И не стоит читать гороскопы, где советуют нарядиться в розовый цвет, потому что пришел год свиньи и это принесет вам счастье. Счастье будет, если работать и радоваться жизни. Любите мир вокруг себя. Позитивное мышление очень важно.

- И все же…

- Главный совет (и это даже не совет стилиста): поймите, где и с кем вы отмечаете Новый год, что вы будете делать в праздничную ночь. Если это загородная вечеринка у камина, то не надо надевать блестящее платье в пол. Многие приедут в свитерах и валенках, и, я вас уверяю, вы будете чувствовать себя глупо. Если планируется вечеринка в клубе, то можно надеть коктейльное платье - здесь пайетки будут уместны. Но обязательно подумайте об обуви: новые неудобные туфли, скорее всего, будут жать вам весь вечер, и вы испортите себе праздник. Если от новых туфель отказаться не получается, обязательно возьмите с собой сменную обувь. После полуночи переобувайтесь в кеды или грубые ботинки, чтобы можно было кружиться в танце до утра!

На вечере 25 ноября Рогов разобрал наряды некоторых гостей.

На домашнем застолье с родителями, сложное новогоднее платье будет выглядеть абсурдно. Вы только зря потратите деньги. Подумайте, в чем вам будет удобно. Может быть комфортная юбка или штаны на резинке? Тогда вам можно будет съесть все салаты мира и не париться, что штаны жмут. Можно выбрать какой-то интересный топ: весь вечер вы будете сидеть за столом, и гостям будет видна только верхняя часть туловища. Поэтому выбирайте нарядный верх и простой низ. Как только вы поймете, с кем и где будете отмечать праздник, вам станет понятно, как нужно одеться.

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