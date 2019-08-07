2019-08-07T18:04:38+03:00
Общество

Нижегородская полиция разыскивает водителя картонного «Гелендвагена»

Блогеру грозит штраф за нарушение правил дорожного движения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородская полиция разыскивает водителя картонного «Гелендвагена». Фото: Илья ГОФМАННижегородская полиция разыскивает водителя картонного «Гелендвагена». Фото: Илья ГОФМАН
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Нижегородская полиция расследует инцидент с картонным «Гелендвагеном», катавшимся по дорогам Нижнего Новгорода в минувшие выходные. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

Напомним, несколько дней назад в интернете появилось видео, на котором молодой человек едет по городу на самодельном картонном «Гелендвагене». Местные жители видели смельчака и на площади Лядова, и у Московского вокзала, и на Ильинке. Фотографии и видео сразу же облетели все социальные сети. Оказалось, молодой человек сделал элитную иномарку из велосипеда.

- Этот молодой человек уже не впервые нарушает правила дорожного движения – зимой именно он катался на ковре по площади Минина и Пожарского. Поэтому, конечно, должно последовать наказание. В настоящее время ведется сбор доказательств, выясняются все обстоятельства дела, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГИБДД Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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