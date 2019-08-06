«На тот момент он уже опустился на дно»: Трое подростков из Арзамаса спасли тонущего в пруду мужчину

Желание искупаться едва не обернулось трагедией в Арзамасе. Пьяный мужчина решил нырнуть в пруд Горячий, и через несколько минут исчез под водой.

К счастью, недалеко от водоема находились трое школьников - восьмиклассник Макар Юматов из школы №14, девятиклассник Сергей Пигалов из этой же школы и студент первого курса Арзамасского техникума строительства и предпринимательства Владимир Волков. Первым на помощь утопающему бросился Макар, остальные – за ним.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Подросткам удалось достать мужчину, который на тот момент уже опустился на дно пруда. Как только ребята доставили пострадавшего на берег, они сразу же вызвали медиков. Пока скорая ехала, они сами оказали мужчине первую помощь. Сейчас жизни жителя Арзамаса ничто не угрожает.

Сейчас специалисты МЧС России по Нижегородской области рассматривают вопрос о поощрении героев медалями «За спасение погибающих на водах».

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