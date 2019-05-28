2019-05-28T09:35:14+03:00
Общество

«Достойный пример для многих»: Восьмиклассник из Нижнего Новгорода спас тонущего друга, рискуя собственной жизнью

Сейчас решается вопрос о представление мальчика к государственной награде.
Юлия ИСАЕВА
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Восьмиклассник из Нижнего Новгорода спас тонущего друга, рискуя жизньюВосьмиклассник из Нижнего Новгорода спас тонущего друга, рискуя жизньюФото: "КП" Архив
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27 мая 2019 года в школе №94 Нижнего Новгорода прошла торжественная линейка, на которой наградили ученика восьмого класса Дмитрия Лампика. Несколько дней назад мальчик совершил геройский поступок – спас товарища.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ЧП произошло 15 мая. Двое мальчиков – Дима и его знакомый из 106 школы – пошли купаться

на Молитовский затон на Оке. В какой-то момент один из школьников начал тонуть.

Дима не растерялся и стал нырять под воду, чтобы найти друга. Через несколько минут он вытащил пострадавшего на берег и оказал ему первую медицинскую помощь.

Как подчеркнул глава администрации Ленинского района Алексей Глазов, поздравляя Диму на торжественной линейке, мальчик совершил по-настоящему мужественный поступок.

- Ты спас человеческую жизнь. Отныне, ты - гордость школы, а твой поступок - достойный пример для многих ребят, - заявил глава района.

Торжественная линейка. Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Торжественная линейка. Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Он вручил восьмикласснику Почетную грамоту и ценный подарок. Заместитель начальника пожарно-спасательной части №8 Александр Соколов тоже наградил школьника благодарственным письмом за проявленную смелость и отвагу при спасении утопающего.

В настоящее время в Москву отправлены документы на представление Димы к государственной награде.

Прошлым летом "Комсомолка" рассказывала про восьмиклассника из Шарангского района - Максиме Смирнове. Он спас своего товарища, который едва не лишился жизни, когда они купались в реке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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