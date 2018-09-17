«На тот момент он не подавал признаков жизни»: Восьмиклассник из Нижегородской области спас тонущего в реке товарища

СЕГОДНЯ 11:23 2018-09-17T11:25:34+03:00

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Героев нужно знать в лицо! Восьмиклассник из Шарангского района Максим Смирнов спас своего товарища, который едва не лишился жизни, когда они купались в реке.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в конце августа, когда Максим и его друг Илья пошли спасаться от жары на местный водоем. Когда мальчишки отплыли на несколько метров от берега и стали нырять, Илья начал тонуть. Школьник пытался кричать и звать на помощь. Через несколько секунд он полностью ушел под воду.

Максим действовал быстро и решительно. Он нырнул следом за товарищем, поднял его на поверхность и вытащил на берег. На тот момент Илья уже не подавал признаков жизни.

- Я стал делать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Вскоре я заметил, что у Ильи появился пульс, друг начал дышать, - рассказал Максим Смирнов.

После этого пострадавшего школьника госпитализировали в центральную районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили домой.

Как рассказал герой этой истории, в подобной ситуации он оказался впервые.

- Если честно, то было страшно, но в те минуты я думал не о себе, а о друге. Во многом мне пригодились знания по урокам ОБЖ в школе - благодаря им, я смог правильно оказать помощь товарищу и спасти его от гибели, - поделился Максим.

По словам его мамы Натальи, в той ситуации ее сын действительно сильно испугался, да и она сама, узнав о поступке ребенка, очень разволновалась.

- После того, как Илью увезли в больницу, Максим пришел домой очень испуганным. Его даже трясло. Лишь после того, как мальчик принял успокоительные препараты, он успокоился. Через некоторое время пришло осознание, что все хорошо, и беда не произошла благодаря грамотным действиям Максима, - отметила женщина.

Сейчас в ГУ МЧС России по Нижегородской области решается вопрос о награждении Максима Смирнова медалью «За спасение погибавших на водах».