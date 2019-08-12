В Сарове проходит прощание с сотрудниками ядерного центра, погибшими под Архангельском

Утром 12 августа возле ЦКиД ВНИИЭФ прошло прощание с пятью сотрудниками ядерного центра, которые погибли во время испытаний под Архангельском.

Перед входом собралось огромное количество народа, кажется, что весь Саров пришел на прощание. Местные жители скорбят вместе с родственниками.

Еще в воскресенье, 11 августа, когда стали известны имена погибших, в закрытом городе был объявлен траур. Согласно постановлению администрации Сарова, он продлится с 13.00 11 августа до 12 включительно.

Кажется, что все жители Сарова сейчас здесь. Фото: ГоворитСаров

Напомним, по заявлению госкорпорации «Росатом» взрыв прогремел при испытании новой технологии - жидкостей реактивной двигательной установки недалеко от Архангельска. Сначала официальные лица говорили о двух погибших. Но в выходные стало известно, что погибли пять человек. И все они работники саровского РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сарове объявили траур в связи с гибелью военных при испытаниях под Архангельском. Соответствующее распоряжение администрации Сарова появилось сегодня в социальных сетях (подробнее)

Погибшие под Архангельском военнослужащие оказались выходцами из Сарова. Появился список погибших. Все они работали в ядерном центре закрытого города (подробнее)