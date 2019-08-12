2019-08-12T11:59:42+03:00
Общество

В Сарове проходит прощание с сотрудниками ядерного центра, погибшими под Архангельском

Пять человек погибли во время испытаний жидкостей реактивной двигательной установки [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Сарове проходит прощание с погибшими под Архангельском. Фото: Роман АлейникВ Сарове проходит прощание с погибшими под Архангельском. Фото: Роман Алейник
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Утром 12 августа возле ЦКиД ВНИИЭФ прошло прощание с пятью сотрудниками ядерного центра, которые погибли во время испытаний под Архангельском.

Перед входом собралось огромное количество народа, кажется, что весь Саров пришел на прощание. Местные жители скорбят вместе с родственниками.

Еще в воскресенье, 11 августа, когда стали известны имена погибших, в закрытом городе был объявлен траур. Согласно постановлению администрации Сарова, он продлится с 13.00 11 августа до 12 включительно.

Кажется, что все жители Сарова сейчас здесь. Фото: ГоворитСаров

Кажется, что все жители Сарова сейчас здесь. Фото: ГоворитСаров

Напомним, по заявлению госкорпорации «Росатом» взрыв прогремел при испытании новой технологии - жидкостей реактивной двигательной установки недалеко от Архангельска. Сначала официальные лица говорили о двух погибших. Но в выходные стало известно, что погибли пять человек. И все они работники саровского РФЯЦ-ВНИИЭФ.

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Прощание с погибшими сотрудниками саровского ядерного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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