Погибшие под Архангельском военнослужащие оказались выходцами из Сарова
Взрыв, который прогремел 8 августа под Архенгеском, стал трагедией не только для далекой от нас Архангельской области, но и для Нижегородской. Пять военнослужащих, которые погибли, оказались родом из Сарова.
По данным проекта Baza, все они работали в конструкторском бюро №12 в научно исследовательском институте экспериментальной физики – РФЯЦ-ВНИИЭФ. Журналистам удалось узнать их имена: Евгений Коротаев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский, Липшев – имя нам неизвестно, Вьюшин – имя нам неизвестно.
Тела Яновского и Липшева не удалось найти до сих пор. Похороны остальных состоятся в понедельник.
Ранее сообщалось, что еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени. Все они были привезены в Москву, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
- От имени огромного коллектива «Росатома» выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка. Светлая память о наших товарищах навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в сообщении госкорпорации.
Напомним, по заявлению госкорпорации «Росатом» взрыв прогремел при испытанииновой технологии - жидкостей реактивной двигательной установки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пять погибших: Число смертей при взрыве на военном полигоне в Архангельской области выросло».
Ранее сообщалось только о двух погибших (подробности).
«По характеру травм произошел взрыв»: На военном объекте под Архангельском погибли два человека
Предварительно, во время ЧП в районе Северодвинска пострадали шесть человек (подробности).
«Йода нет, но вы держитесь»: Украинские тролли посеяли панику в Архангельске фейком о радиации после взрыва на военном объекте
В регионе в аптеках закончился йод из-за начавшейся истерии (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU