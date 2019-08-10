Погибшие под Архангельском военнослужащие оказались выходцами из Сарова

Взрыв, который прогремел 8 августа под Архенгеском, стал трагедией не только для далекой от нас Архангельской области, но и для Нижегородской. Пять военнослужащих, которые погибли, оказались родом из Сарова.

По данным проекта Baza, все они работали в конструкторском бюро №12 в научно исследовательском институте экспериментальной физики – РФЯЦ-ВНИИЭФ. Журналистам удалось узнать их имена: Евгений Коротаев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский, Липшев – имя нам неизвестно, Вьюшин – имя нам неизвестно.

Тела Яновского и Липшева не удалось найти до сих пор. Похороны остальных состоятся в понедельник.

Ранее сообщалось, что еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени. Все они были привезены в Москву, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- От имени огромного коллектива «Росатома» выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка. Светлая память о наших товарищах навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в сообщении госкорпорации.

Напомним, по заявлению госкорпорации «Росатом» взрыв прогремел при испытанииновой технологии - жидкостей реактивной двигательной установки.

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Ранее сообщалось только о двух погибших (подробности).

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