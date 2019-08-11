2019-08-11T17:23:13+03:00
Общество

В Сарове объявили траур в связи с гибелью военных при испытаниях под Архангельском

При взрыве погибли пять сотрудников РФЯЦ—ВНИИЭФ
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Сарове объявили траур в связи с гибелью военных при испытаниях под Архангельском.В Сарове объявили траур в связи с гибелью военных при испытаниях под Архангельском.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В связи с гибелью военных при испытаниях на Северодвинском полигоне в Сарове объявлен траур. Соответствующее распоряжение администрации Сарова появилось сегодня в социальных сетях. Напомним, взрыв под Архангельском прогремел 8 августа. Пять военнослужащих, погибшие при взрыве, оказались сотрудниками научно-исследовательского института экспериментальной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ.

- В связи с гибелью пятерых сотрудников института при выполнении задания государственного значения в Сарове с 13:00 11 августа по 12 августа включительно объявлен общегородской траур, - говорится в постановлении. – В дни траура на территории Сарова рекомендуется приспустить государственные флаги, отменить развлекательные передачи и публикации в СМИ, отменить все развлекательные мероприятия.

Накануне в СМИ были опубликованы имена сотрудников предприятия, погибших при взрыве: Евгений Коротаев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский, Липшев – имя нам неизвестно, Вьюшин – имя нам неизвестно. Тела Яновского и Липшева не удалось найти до сих пор. Похороны остальных состоятся в понедельник. "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родственникам и знакомым погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Морозов проведет личный прием граждан 4 сентября
Эпатажная певица MARUV станет хедлайнером фестиваля «Высота»
Два человека погибли в страшной аварии в Лысковском районе
Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с праздником Курбан-Байрам
17-летняя Ольга Пухова найдена живой
В Нижегородской области возобновили выплаты на покупку жилья для победителей международных соревнований
Нижегородское «Торпедо» обыграло минское «Динамо» со счетом 6:2
Лучших пахарей выбрали в Нижегородской области
Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина»
Инспекция гостехнадзора Нижегородской области проведет выездной прием граждан в Варнавинском районе
Глеб Никитин: «Для газификации Ветлужского района планируется строить ветку от Уреня»
В Нижегородской области подешевели овощи
СК возбудил уголовное дело по факту поставки некачественного топлива в НПАП Нижнего Новгорода
В Нижегородской области пенсионер утонул в сельском туалете
МЧС предупреждает об усилении ветра в Нижнем Новгороде и области
Грабители пытались обнести коттедж главы администрации Выксы, когда он был дома
Глеб Никитин заложил капсулу времени на месте строительства ФОКа в Ветлуге
На Волжской набережной оптимизирована работа светофоров
Свыше 2,5 тысячи рабочих мест планируется создать в Выксе
Прокуратура арестовала имущество застройщиков ЖК «Окский берег»
Прохладная и дождливая погода ожидает нижегородцев 10 и 11 августа
Микроавтобус протаранил фуру в Лысковском районе: семь человек пострадали
Улицу Зеленодольскую перекроют для движения с 10 августа
Названы три кандидата на пост министра здравоохранения Нижегородской области
Работа канатной дороги Нижний Новгород – Бор восстановлена
Самсонов: «Пожарные гидранты в частном секторе Нижегородского района обеспечат безопасность на Гребном канале»
Рабочую группу для упрощения процесса подготовки документов на строительство создадут в Нижегородской области