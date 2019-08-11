В Сарове объявили траур в связи с гибелью военных при испытаниях под Архангельском

В связи с гибелью военных при испытаниях на Северодвинском полигоне в Сарове объявлен траур. Соответствующее распоряжение администрации Сарова появилось сегодня в социальных сетях. Напомним, взрыв под Архангельском прогремел 8 августа. Пять военнослужащих, погибшие при взрыве, оказались сотрудниками научно-исследовательского института экспериментальной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ.

- В связи с гибелью пятерых сотрудников института при выполнении задания государственного значения в Сарове с 13:00 11 августа по 12 августа включительно объявлен общегородской траур, - говорится в постановлении. – В дни траура на территории Сарова рекомендуется приспустить государственные флаги, отменить развлекательные передачи и публикации в СМИ, отменить все развлекательные мероприятия.

Накануне в СМИ были опубликованы имена сотрудников предприятия, погибших при взрыве: Евгений Коротаев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский, Липшев – имя нам неизвестно, Вьюшин – имя нам неизвестно. Тела Яновского и Липшева не удалось найти до сих пор. Похороны остальных состоятся в понедельник. "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родственникам и знакомым погибших.