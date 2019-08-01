2019-08-01T15:25:20+03:00
Спорт

Турнир на Кубок губернатора Нижегородской области 2019: Расписание матчей и соперники «Торпедо»

Первая игра пройдет уже в следующую среду [видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ХК "Торпедо"Фото: ХК "Торпедо"
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Болельщики «Торпедо», трепещите! Большой хоккей вернется в Нижний Новгород уже на следующей неделе. В рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги с 7 по 11 августа во Дворце спорта на проспекте Гагарина пройдут матчи на Кубок губернатора Нижегородской области.

Турнир состоится уже в одиннадцатый раз. В этом году местному «Торпедо» предстоит сразиться с московским «Динамо», минским «Динамо» и ташкентским «Хумо». «Комсомолка» публикует подробное расписание матчей.

Так, первый матч пройдет в среду 7 августа. Он начнется в 19.00, а соперником нижегородского клуба станет столичное «Динамо». На следующий день «Торпедо» сыграет против «Хумо» (начало в 19.00). 10 августа против нашего клуба выступит минское «Динамо»: хоккеисты выйдут на лед КРК «Нагорный» в 17.00.

Последний, финальный матч Кубка губернатора состоится в 17.00 в воскресенье 11 августа.

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Анонс Кубка губернатора Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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