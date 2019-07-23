«До таких представлений не доходило»: Черепашка-ниндзя поприветствовал в Нижнем Новгороде новичка «Торпедо» Джордана Шредера
Хоккейный клуб «Торпедо» оригинально поприветствовал новобранца Джордана Шредера. В нижегородском аэропорту центрального нападающего встретил черепашка-ниндзя, передает пресс-служба ХК.
Американский легионер рассказал, что провел целые сутки в аэропортах и самолетах, и подобная встреча в столице Приволжья позволила ему расслабиться в эмоциональном плане.
- Мне доводилось слышать от знакомых шуточные сравнения со Шреддером из мультфильма, но до таких представлений дело не доходило, - отметил Джордан. - С первых секунд пребывания Нижнему удалось меня по-настоящему удивить.
Сотрудник «Торпедо» в костюме популярного мультяшного героя произвел впечатление не только на спортсмена, но и на журналиста Юрия Дудя. Видео со встречи черепашки-ниндзя с хоккеистом Дудь опубликовал у себя в Инстаграме.
- Лицо гостя бесценно. Просто чертовы гении! - одобрил журналист.
А вот его многочисленные подписчики восприняли акцию скептически.
- Где-то плачет от обиды бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Креатив уровня «бог», - прокомментировал u.logvinenko.
- Идея неплохая, но нет. Шредер и Шредер немного по-разному и пишутся, и читаются. Есть шанс, что чувак реально не догнал шутку, - присоединился babyowner.
- Еще бы свинью с носорогом позвали, - пошутил fenaminow.
ИСТОЧНИК KP.RU