«До таких представлений не доходило»: Черепашка-ниндзя поприветствовал в Нижнем Новгороде новичка «Торпедо» Джордана Шредера

Хоккейный клуб «Торпедо» оригинально поприветствовал новобранца Джордана Шредера. В нижегородском аэропорту центрального нападающего встретил черепашка-ниндзя, передает пресс-служба ХК.

yurydud Лицо гостя - бесценно. Просто чертовы гении!

Американский легионер рассказал, что провел целые сутки в аэропортах и самолетах, и подобная встреча в столице Приволжья позволила ему расслабиться в эмоциональном плане.

- Мне доводилось слышать от знакомых шуточные сравнения со Шреддером из мультфильма, но до таких представлений дело не доходило, - отметил Джордан. - С первых секунд пребывания Нижнему удалось меня по-настоящему удивить.

Сотрудник «Торпедо» в костюме популярного мультяшного героя произвел впечатление не только на спортсмена, но и на журналиста Юрия Дудя. Видео со встречи черепашки-ниндзя с хоккеистом Дудь опубликовал у себя в Инстаграме.

- Лицо гостя бесценно. Просто чертовы гении! - одобрил журналист.

А вот его многочисленные подписчики восприняли акцию скептически.

- Где-то плачет от обиды бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Креатив уровня «бог», - прокомментировал u.logvinenko.

- Идея неплохая, но нет. Шредер и Шредер немного по-разному и пишутся, и читаются. Есть шанс, что чувак реально не догнал шутку, - присоединился babyowner.

- Еще бы свинью с носорогом позвали, - пошутил fenaminow.