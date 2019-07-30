40-летняя Лена Терминатор из Нижнего Новгорода поборется за титул «Девушка года» по версии Playboy

40-летняя Лена Терминатор из Нижнего Новгорода вступила в борьбу за звание «Девушка года» по версии популярного мужского журнала Playboy. Вместе с ней соревнуются еще три нижегородки, которые подали заявки на участие в ежегодном конкурсе чуть раньше.

«Стальной» псевдоним нижегородка получила за несокрушимую и железную силу воли

Экономист по профессии, она всерьез увлекается бодибилдингом. Сегодня Лена - серебряный призер открытого чемпионата Дзержинска по бодибилдингу и фитнесу 2019 года в абсолютного категории «Бодифитнес». А в планах выступить на чемпионате России-2020.

- Я мотивирую людей на кардинальные изменения образа жизни, помогаю приобрести красивое тело после 30 лет и рождения детей, так как сама прошла через сложную беременность в 33 года. Как итог - лишний вес в 28 кг, который не только успешно скинула, но и стала вице-чемпионкой бодифитнеса в 40 лет, - рассказала нижегородка.

Фитнес-модель Ольга Лебедева первая из нижегородок решила поучаствовать в конкурсе этого года.

Лена уверена: бодибилдинг не лишает женщину сексуальности, а наоборот позволяет ей быть еще более привлекательной. Причем в любом возрасте!

- Поучаствовать в этом проекте я решила для того, чтобы разрушить стереотипы о мужеподобности и неженственности атлетического телосложения женщин в бодибилдинге, - отметила конкурсантка.

24-летняя Ксения Корнилова.

А «стальной» псевдоним мама 7-летнего мальчика получила за несокрушимую и железную силу воли, а также стремление к поставленным целям.

Кстати, 26 июля завершился первый этап конкурса, когда любая девушка старше 18 лет могла присылать в редакцию популярного глянца свои откровенные фотографии и рассказ о себе. До 31 июля по результатам очного кастинга редакция Playboy выберет двенадцать участниц, которые продолжат борьбу за титул «Девушка года». Затем будет голосование на сайте журнала, затем - пользовательское голосование. Ну а имя победительницы мы узнаем в середине октября.