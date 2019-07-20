2019-07-20T14:21:38+03:00
Звезды

Фитнес-тренер и шлифовщик автобусов: Две нижегородки борются за титул «Девушка Playboy 2019»

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 июля [фото]
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Две нижегородки борются за титул «Девушка Playboy 2019». ФОТО: https://playboyrussia.com/Две нижегородки борются за титул «Девушка Playboy 2019». ФОТО: https://playboyrussia.com/
Изменить размер текста:

Сразу две нижегородки решили поучаствовать в конкурсе, объявленном знаменитым мужским журналом Playboy (18+). Чтобы украсить собой обложку издания, свои фотографии на суд интернет-пользователей прислали десятки девушек со всей страны. Сейчас их снимки опубликованы на сайте издания.

- Фитнес-модель, работаю тренером и помогаю людям обрести красивую фигуру, - призналась в своей анкете 28-летняя нижегородка Ольга Лебедева. Параметры красавицы 92/62/92.

Красавица помогает обрести своим клиентам красивую фигуру. ФОТО: https://playboyrussia.com/

Красавица помогает обрести своим клиентам красивую фигуру. ФОТО: https://playboyrussia.com/

Чуть позднее свои фотографии на интернет-голосование отправила и вторая жительница Нижнего Новгорода Алена Тарасова.

- Работаю шлифовщиком автобусов, - представилась 23-летняя Алена. Ее параметры 90/59/89.

Кстати, вскоре их ряды могут пополнить и другие жительницы Нижнего Новгорода – фотографии на конкурс принимают до 26 июля.

Алена Тарасова работает в Нижнем шлифовщицей автобусов. ФОТО: https://playboyrussia.com/

Алена Тарасова работает в Нижнем шлифовщицей автобусов. ФОТО: https://playboyrussia.com/

По результатам кастинга в августе редакция журнала выберет 12 девушек, которых пригласят на специальную фотосессию и видеосъемку. По итогам интернет-голосования в конечном итоге будут выбраны три претендентки, из которого жюри и выберет победительницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На территории восстановленного храма обнаружили два человеческих черепа
Глеб Никитин пригласил нижегородцев на кинопоказы фестиваля «Горький fest»
Морковь и рыба подешевели в Нижегородской области
Реставрация ДК Свердлова завершится к 800-летию Нижнего Новгорода
Банду наркоторговцев поймали в Нижегородской области
Количество жалоб на вывоз мусора в Нижегородской области сократилось на 86,5%
14-летний нижегородец надышался газовым баллоном и умер до приезда скорой
Школа на 425 мест откроется в Дальнеконстантиновском районе к сентябрю
Ливни, град и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области вечером 19 июля
Пропавший в Богородском районе 70-летний Леонид Крюков найден живым
Сквер на проспекте Кораблестроителей будет благоустроен в 2020 году
Светофор на площади Лядова изменил режим работы
Золотистая картофельная нематода обнаружена в двух районах Нижегородской области
Улицу Лескова в Нижнем Новгороде перекроют на три дня
Более 30 лодок примут участие в параде на фестивале «Русская Тоскания»
Нижегородцы завоевали «золото» и «серебро» первенства Европы по настольному теннису в составе сборной России
На улице Гончарова в Ленинском районе начали сносить ветхие сараи
Две «вазовские» легковушки сгорели в Нижегородской области за минувшие сутки
Сквер имени Грабина станет зоной семейного отдыха
89 фасадов многоквартирных домов отремонтировано в Нижегородской области
Ртуть обнаружили в грибах, собранных в шести районах Нижегородской области