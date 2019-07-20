Фитнес-тренер и шлифовщик автобусов: Две нижегородки борются за титул «Девушка Playboy 2019»

Сразу две нижегородки решили поучаствовать в конкурсе, объявленном знаменитым мужским журналом Playboy (18+). Чтобы украсить собой обложку издания, свои фотографии на суд интернет-пользователей прислали десятки девушек со всей страны. Сейчас их снимки опубликованы на сайте издания.

- Фитнес-модель, работаю тренером и помогаю людям обрести красивую фигуру, - призналась в своей анкете 28-летняя нижегородка Ольга Лебедева. Параметры красавицы 92/62/92.

Красавица помогает обрести своим клиентам красивую фигуру. ФОТО: https://playboyrussia.com/

Чуть позднее свои фотографии на интернет-голосование отправила и вторая жительница Нижнего Новгорода Алена Тарасова.

- Работаю шлифовщиком автобусов, - представилась 23-летняя Алена. Ее параметры 90/59/89.

Кстати, вскоре их ряды могут пополнить и другие жительницы Нижнего Новгорода – фотографии на конкурс принимают до 26 июля.

Алена Тарасова работает в Нижнем шлифовщицей автобусов. ФОТО: https://playboyrussia.com/

По результатам кастинга в августе редакция журнала выберет 12 девушек, которых пригласят на специальную фотосессию и видеосъемку. По итогам интернет-голосования в конечном итоге будут выбраны три претендентки, из которого жюри и выберет победительницу.