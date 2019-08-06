Опубликовано видео запуска речных перевозок на судах «Валдай» в Нижегородской области

Сегодня, 6 августа 2019 года, в Нижегородской области состоялся торжественный запуск речных перевозок на судах «Валдай». Видео с места событий уже появилось в социальных сетях.

В мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин.

. У «Валдая» очень низкая осадка – около одного метра, а скорость, которую он может развивать – до 75 километров в часФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Валдай» представляет собой судно на подводных крыльях, предназначенное для перевозки пассажиров в светлое время сутокФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Напомним, производство судов на подводных крыльях было возобновлено в нижегородском ЦКБ по СПК имени Алексеева при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники». В мае 2018 года Глеб Никитин представил на Петербургском международном экономическом форуме первый изготовленный «Валдай 45Р», и там судно вызвало активный интерес у участников форума.

- Я считаю, что суда такого класса обязательно должны ходить на речных маршрутах между городами и районами Нижегородской области, - заявил тогда глава региона.

КОНКРЕТНО

«Валдай» представляет собой судно на подводных крыльях, предназначенное для перевозки пассажиров в светлое время суток. Оно имеет комфортабельный салон, оборудовано удобными креслами, современными системами кондиционирования и вместительными багажными полками. У «Валдая» очень низкая осадка – около одного метра, а скорость, которую он может развивать – до 75 километров в час. При этом «Валдай» оснащен повышенной шумоизоляцией и интеллектуальной системой умерения качки.