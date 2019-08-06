2019-08-06T11:50:34+03:00
Общество

Опубликовано видео запуска речных перевозок на судах «Валдай» в Нижегородской области

Мероприятие состоялось 6 августа [фото, видео]
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области состоялся запуск речных перевозок на судах «Валдай»В Нижегородской области состоялся запуск речных перевозок на судах «Валдай»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Сегодня, 6 августа 2019 года, в Нижегородской области состоялся торжественный запуск речных перевозок на судах «Валдай». Видео с места событий уже появилось в социальных сетях.

В мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин.

. У «Валдая» очень низкая осадка – около одного метра, а скорость, которую он может развивать – до 75 километров в час Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

. У «Валдая» очень низкая осадка – около одного метра, а скорость, которую он может развивать – до 75 километров в часФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Валдай» представляет собой судно на подводных крыльях, предназначенное для перевозки пассажиров в светлое время суток Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Валдай» представляет собой судно на подводных крыльях, предназначенное для перевозки пассажиров в светлое время сутокФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Напомним, производство судов на подводных крыльях было возобновлено в нижегородском ЦКБ по СПК имени Алексеева при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники». В мае 2018 года Глеб Никитин представил на Петербургском международном экономическом форуме первый изготовленный «Валдай 45Р», и там судно вызвало активный интерес у участников форума.

- Я считаю, что суда такого класса обязательно должны ходить на речных маршрутах между городами и районами Нижегородской области, - заявил тогда глава региона.

КОНКРЕТНО

«Валдай» представляет собой судно на подводных крыльях, предназначенное для перевозки пассажиров в светлое время суток. Оно имеет комфортабельный салон, оборудовано удобными креслами, современными системами кондиционирования и вместительными багажными полками. У «Валдая» очень низкая осадка – около одного метра, а скорость, которую он может развивать – до 75 километров в час. При этом «Валдай» оснащен повышенной шумоизоляцией и интеллектуальной системой умерения качки.

Запуск речных перевозок на судах «Валдай» в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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