Ирина Пегова рассказала о традиции делать определенный жест на въезде в Выксу

Звезда «СуперБобровых» Ирина Пегова снова наведалась в Нижегородскую область, чтобы повидать родителей. По пути в Выксу актриса, находясь за рулем внедорожника, записала видеоролик для Инстаграма, в котором рассказала о традиции, появившейся у нее еще в студенческие годы.

pegovairina Ирина Пегова рассказала о традиции, которая появилась у нее в студенческие годы

В Нижегородское театральное училище будущая знаменитость ездила на рейсовом автобусе, который шел пять часов с двумя остановками. «Икарусы», по словам Ирины, были страшные и вонючие. А ехать на них приходилось без малого 180 километров!

pegovairina Ирина Пегова с мамой Верой Александровной в Выксе

- Когда я проезжала мимо огромной белой вывески с названием «Выкса», делала определенный жест в качестве внутреннего куража, - пояснила артистка. - Она ничего особенного не означала.

Ирина согнула руку в локте и потянула на себя: «Йес, я здесь, я вернулась!»

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- Сложилась такая традиция. Давно я этого не делала. Забыла про нее, если честно. Вспомнила только в прошлую свою поездку. Какая глупость, да? - рассмеялась нижегородка.

Напомним, кинозвезда приезжала в родную Выксу в начале лета. Тогда она опубликовала снимок с мамой Верой Александровной. И подписчики тут же отметили сходство актрисы с родительницей. А чуть позже в сети появилась другая фотография. На ней изображена 90-летняя бабушка Пеговой, которая, по ее словам, до сих пор шутит, юморит и радует близких своей адекватностью.