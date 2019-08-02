2019-08-02T12:53:21+03:00
Звезды

Ирина Пегова рассказала о традиции делать определенный жест на въезде в Выксу

По пути на малую родину актриса записала видеоролик для Инстаграма [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
По пути в Выксу актриса записала видеоролик для Инстаграма, в котором рассказала о традиции, появившейся у нее в студенчестве.По пути в Выксу актриса записала видеоролик для Инстаграма, в котором рассказала о традиции, появившейся у нее в студенчестве.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Звезда «СуперБобровых» Ирина Пегова снова наведалась в Нижегородскую область, чтобы повидать родителей. По пути в Выксу актриса, находясь за рулем внедорожника, записала видеоролик для Инстаграма, в котором рассказала о традиции, появившейся у нее еще в студенческие годы.

pegovairinapegovairina
Ирина Пегова рассказала о традиции, которая появилась у нее в студенческие годы
1787 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В Нижегородское театральное училище будущая знаменитость ездила на рейсовом автобусе, который шел пять часов с двумя остановками. «Икарусы», по словам Ирины, были страшные и вонючие. А ехать на них приходилось без малого 180 километров!

pegovairinapegovairina
Ирина Пегова с мамой Верой Александровной в Выксе
22471 отметок «Нравится»289 комментариевInstagram

- Когда я проезжала мимо огромной белой вывески с названием «Выкса», делала определенный жест в качестве внутреннего куража, - пояснила артистка. - Она ничего особенного не означала.

Ирина согнула руку в локте и потянула на себя: «Йес, я здесь, я вернулась!»

pegovairinapegovairina
Звезда сериала "Комиссарша" частенько навещает родственников на малой родине
52221 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Сложилась такая традиция. Давно я этого не делала. Забыла про нее, если честно. Вспомнила только в прошлую свою поездку. Какая глупость, да? - рассмеялась нижегородка.

Напомним, кинозвезда приезжала в родную Выксу в начале лета. Тогда она опубликовала снимок с мамой Верой Александровной. И подписчики тут же отметили сходство актрисы с родительницей. А чуть позже в сети появилась другая фотография. На ней изображена 90-летняя бабушка Пеговой, которая, по ее словам, до сих пор шутит, юморит и радует близких своей адекватностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти расторгают контракт с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства детсада на Бурнаковке
«Яндекс Такси» готов оказать помощь в розыске мошенников, списавших деньги со счета пенсионерки
33 «умные» остановки установлены в Нижнем Новгороде
34-летнюю Ольгу Трефилову разыскивают в Нижнем Новгороде
СК расследует гибель заключенного в исправительной колонии на Бору
Пенсионерка заявила в полицию, что «Яндекс Такси» незаконно списало у нее 35 тысяч рублей
28 школ отремонтируют в Автозаводском районе
Движение транспорта на Сортировке ограничат 4 августа
Количество жалоб на вывоз мусора в Балахнинском районе снизилось на 88,5%
Суд признал банкротом второго застройщика ЖК «Окский берег»
В Нижнем Новгороде 13-летняя девочка сломала позвоночник из-за неисправных качелей
Нижегородские агротехнологии выходят на экспорт
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВДВ
Надземный переход на Бетанкура оборудуют подъемниками для маломобильных горожан
Ямочный ремонт начался на Тонкинской улице в Нижнем Новгороде
Жительница Дзержинска предстанет перед судом за зверское убийство своего новорожденного ребенка
Заключенный покончил с собой в исправительной колонии на Бору
Сотрудник СИЗО-2 выстрелил в живот ранее судимому жителю Богородска
Разметку у школ и детсадов Нижнего Новгорода нанесут до 20 августа
Первый этап перехода на раздельный сбор мусора стартовал в Нижегородской области
Областные чиновники отработали свыше 2000 жалоб нижегородцев в соцсетях
Сезон охоты на медведя открылся в Нижегородской области 1 августа
Детсад в Боталово-4 на Бору построят с опережением графика
Нижегородский продавец сумок задолжал более 24 миллионов налогов в бюджет Российской Федерации
Водитель иномарки пострадал в массовом ДТП на Молодежном проспекте
Патриарх Кирилл проводит литургию на Соборной площади в Дивееве
Территорию на месте закрытого перехода на Бетанкура благоустроят до конца лета
Три человека пострадали на пожарах в Нижегородской области 31 июля
Более 300 километров дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту