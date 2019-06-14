2019-06-14T14:56:10+03:00
Звезды

«Красавица с добрыми глазами»: Ирина Пегова показала свою 90-летнюю бабушку

Актриса делится фотографиями с отдыха на малой родине [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Ирина Пегова показала свою 90-летнюю бабушку.Ирина Пегова показала свою 90-летнюю бабушку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда фильма «СуперБобровы» Ирина Пегова шестой день гостит у родителей в Выксе. Вместе с мамой актриса ходит на рынок, со старшей сестрой устраивает пешие прогулки, а с бабушкой мило проводит время дома. Фото с последней Пегова выложила в Инстаграме 13 июня.

Ирина Пегова показала свою 90-летнюю бабушку. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ирина Пегова показала свою 90-летнюю бабушку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Моя модель на эти выходные. Моя любимая бабуля (90 лет отроду), которая до сих шутит, юморит и радует нас своей адекватностью. И зовут ее, конечно же, Татьяна.

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Ирина Пегова гостит у родителей в Выксе
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Подписчиков милая старушка умилила, и они буквально завалили ее комплиментами.

- В девяносто годиков так выглядеть внешне… Это от внутренней красоты, - уверен пользователь gromovaegeni.

- Модель прекрасно выглядит. Говорят, что люди с чувством юмора долго и счастливо живут. Теперь верю, - написала faustovna52.

pegovairinapegovairina
Все дома!!! На рынок традиционно через Посадку.
6831 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Как хорошо, когда бабушки и родители живут долго! Это всегда объединяет семью, - добавила piletskaia_tatiana.

- Красавица с добрыми глазами, - присоединилась svetlanaxamidovna.

ИСТОЧНИК KP.RU

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