«Красавица с добрыми глазами»: Ирина Пегова показала свою 90-летнюю бабушку

Звезда фильма «СуперБобровы» Ирина Пегова шестой день гостит у родителей в Выксе. Вместе с мамой актриса ходит на рынок, со старшей сестрой устраивает пешие прогулки, а с бабушкой мило проводит время дома. Фото с последней Пегова выложила в Инстаграме 13 июня.

Ирина Пегова показала свою 90-летнюю бабушку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Моя модель на эти выходные. Моя любимая бабуля (90 лет отроду), которая до сих шутит, юморит и радует нас своей адекватностью. И зовут ее, конечно же, Татьяна.

pegovairina Ирина Пегова гостит у родителей в Выксе

Подписчиков милая старушка умилила, и они буквально завалили ее комплиментами.

- В девяносто годиков так выглядеть внешне… Это от внутренней красоты, - уверен пользователь gromovaegeni.

- Модель прекрасно выглядит. Говорят, что люди с чувством юмора долго и счастливо живут. Теперь верю, - написала faustovna52.

pegovairina Все дома!!! На рынок традиционно через Посадку.

- Как хорошо, когда бабушки и родители живут долго! Это всегда объединяет семью, - добавила piletskaia_tatiana.

- Красавица с добрыми глазами, - присоединилась svetlanaxamidovna.