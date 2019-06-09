«А глаза-то мамины»: Ирина Пегова приехала на малую родину повидаться с родителями

Звезда «СуперБобровых» Ирина Пегова отправилась на выходные в Выксу Нижегородской области. С собой 40-летняя артистка привезла роскошный букет пионов.

Артистка привезла из Москвы пионы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это надо так любить пионы, что я приехала к себе на дачу и привезла пионы из Москвы сюда. Не смогла, чтобы они там пропадали. Красота, - выдохнула Ирина.

pegovairina Все дома!!! На рынок традиционно через Посадку.

А через некоторое время опубликовала фотографию с мамой Верой Александровной, которую подписала: «Все дома!!! На рынок традиционно через Посадку».

Подписчики тут же принялись комментировать новую публикацию Ирины Пеговой, отметив сходство актрисы с мамой.

- Мамулечка красавица. Дочь в маму неотразимая и такая родная, - написала kril.ira.

- Мама вылитая, - согласилась urazova_olenka.

- А глаза-то мамины, - добавила ingri.pil72.

Вместе с тем некоторые поклонники обратили внимание на то, какой милой кажется артистка, приехавшая на малую родину.

- Ой, какая вся домашняя. Хочется пригласить к себе на чай, - призналась lubov_berezovskaya.

- Вы очень милая. Уютная в домашнем образе. Счастья вам и незабываемого лета, - прокомментировала marinamarina7179.

- Ирина, хотим больше фото! Народ хочет знать, как детстве жил наш кумир, - потребовала ninashelkova.